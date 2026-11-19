Tief bewegender Moment für Prinzessin Kate in Indien: Am letzten Tag ihrer Reise besuchte sie eine Geburtsklinik in Mumbai, spendete Trost und lauschte emotionalen Schicksalen.

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Am abschließenden Tag ihres Indien-Aufenthalts absolvierte Prinzessin Kate ein eigenes Programm getrennt von Prinz William.

Intensive Gespräche geführt

Im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai traf sie auf Mütter, Neugeborene sowie das medizinische Personal der Geburtsklinik. Der Besuch war von emotionalen Momenten und intensiven Gesprächen über schwere Schicksale geprägt.

Kate spendet einer Mutter Trost im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital in Mumbai © IMAGO/Avalon.red

Trost für eine trauernde Mutter

Besonders berührt zeigte sich die dreifache Mutter bei der Begegnung mit Patientinnen und deren Kindern:

Anteilnahme am Schicksal: Bei der 29-jährigen Jyoti Karande, die vor drei Wochen frühgeborene Zwillinge zur Welt brachte, verstarb ein Mädchen, während das zweite Kind auf der Intensivstation liegt.

Tröstende Worte am Krankenbett: Nachdem Kate erfuhr, dass die Mutter zudem an einer Lungenentzündung litt, legte sie die Hand auf ihre Brust, hielt die Hand der Frau und sagte: "Sie haben eine sehr schwere Zeit hinter sich. Liegt Ihr Baby auf der Intensivstation?"

Aufmunternder Zuspruch: Mit den Worten "Bleiben Sie stark. Sie waren eindeutig sehr tapfer" spendete sie der geschwächten Mutter Trost.

Kate im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital © WireImage

Begegnung mit einem Wunderbaby

Im weiteren Verlauf lernte sie den heute zweieinhalbjährigen Gabriel Princemon kennen, der im Krankenhaus als "Wunderbaby" gilt. Nach einem Kaiserschnitt in der 36. Woche hatte das Neugeborene schwere Atemprobleme, erlitt eine Lungenblutung und hörte auf zu atmen. Erst nach einer 45-minütigen Herzdruckmassage durch das Ärzteteam stabilisierte sich der Zustand des Kindes.

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Dankbarkeit der behandelten Familien

Seine 31-jährige Mutter Merlin Samuel erinnerte sich an die dramatischen Stunden: "Er war ein Wunderbaby. Sie haben sehr lange an ihm gearbeitet, und mein Mann und ich haben sogar eine Verfügung zum Verzicht auf Wiederbelebung unterzeichnet und seine Beerdigung geplant.Doch innerhalb von zwei Stunden begann er sich wieder zu erholen."

Kate im Nowrosjee Wadia Maternity Hospital © WireImage

Für das Krankenhaus und die Begegnung fand sie dankbare Worte: "Dieses Krankenhaus ist wie eine Familie. Wenn man keine Hoffnung mehr hat, waren sie da. Es ist ein großartiges Gefühl für unsere Familie, die Prinzessin zu treffen."