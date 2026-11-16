Prinz Harry (42) und Meghan Markle (45) zeigten sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Ein Auftritt in Brüssel sorgt nun für Spekulationen, da Experten alarmierende Signale erkennen.

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Bei einem gemeinsamen Besuch im Europäischen Parlament in Brüssel traten Prinz Harry und Meghan Markle Hand in Hand vor die Kameras. Die Körpersprache der Ex-Royals wirkte jedoch unkoordiniert. Expertin Inbaal Honigman stellte im Magazin "Hello!" eine gewisse Dissonanz fest, da sich das Paar unterschiedlich bewegte und nicht "im Gleichschritt" war.

Honigman sagte: "Jeder von ihnen nutzt eine ziemlich unterschiedliche Körpersprache, und sie bewegen sich ganz anders als der jeweils andere. Wenn ein Paar im Einklang ist und auf dieselben Ziele hinarbeitet, würden sich ihre Beine gleichzeitig heben und senken, ihre Gesichter würden sich denselben Dingen zuwenden und sie wären im Gleichschritt miteinander. Meghan und Harry zeigen fast nichts davon."

Unterschiedliche Signale vor Ort

So war Harrys Körpersprache beispielsweise "verschlossen und schützend", wobei seine Hand sein Gesicht berührte und seine Finger seine Jacke schlossen. Meghans Auftreten hingegen war "ziemlich offen und locker", mit einer Hand in der Tasche und weit geöffneten Augen.

Dies könnte darauf hindeuten, dass der Herzog versuchte, "Veränderungen und Ideen vorzuschlagen", während die "freundlicheren nonverbalen Signale seiner Frau nahelegen, dass ihr Ziel lediglich darin besteht, zu repräsentieren".

Trotz der unterschiedlichen Körpersprache bedeutet dies ausdrücklich nicht, dass die Liebe zwischen den beiden erloschen ist.

Schwierige persönliche Bedingungen

Der Auslandstermin fand zudem unter schwierigen persönlichen Bedingungen statt. Kurz vor der Reise wurde Meghans Vater Thomas Markle in Florida wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindesmissbrauchs-Darstellungen angeklagt.

Verzicht auf Grundsatzrede

Aufgrund dieser belastenden Nachrichtenlage verzichtete Herzogin Meghan auf eine ursprünglich geplante Grundsatzrede vor dem Parlament. Sie fühlte sich emotional nicht in der Lage dazu, begleitete ihren Mann aber dennoch nach Belgien. Ihre Kinder Archie und Lilibet blieben währenddessen zu Hause.

Klare Zeichen der Vertrautheit

Trotz der unterschiedlichen Körpersignale gab die Expertin Entwarnung bezüglich einer möglichen Trennung. Das feste Händchenhalten spreche für eine alltägliche Gewohnheit. Als eine Journalistin nach ihrem Zustand fragte, schirmte Prinz Harry seine Frau sofort ab.