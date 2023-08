Neue Details zum Mord auf Instagram bekannt

Nach der Gewalttat mit drei Toten in der nordbosnischen Kleinstadt Gradacac schockieren neue Einzelheiten die Öffentlichkeit des Balkanlandes.

Am Freitag hatte ein 35-Jähriger zuerst seine ehemalige Lebensgefährtin, dann zwei Männer und am Ende sich selbst erschossen. Wie das Portal "istraga.ba" berichtet, hatte die Frau nur wenige Tage vor der Tat bei Gericht beantragt, dass ihrem Ex-Partner die Kontaktaufnahme zu ihr untersagt werde. Das Gericht habe dem nicht stattgegeben.

Täter übertrug Mord live auf Instagram

Am Freitag soll der Mann diesem Bericht zufolge zur Tante der Frau gegangen sein, wo sie sich versteckt habe. Der Tante soll er ins Bein geschossen, die Frau zusammengeschlagen haben. Dann habe er sie in eine Hütte am Stadtrand verschleppt - dort schoss er ihr in den Kopf. Die Tat übertrug er live über die Plattform Instagram.

Bosnier streamt Mord auf Instagram

Anschließend begab sich der Mann zurück in die Stadt, wo er einen Vater und seinen volljährigen Sohn erschossen haben soll. Mit dem Vater soll er im Streit gelegen haben, weil dieser ihn dem Bericht zufolge beschuldigt hatte, ihm Geld gestohlen zu haben. Bei der Gewalttat wurden ein Polizist und ein weiterer Mann verletzt.