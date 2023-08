Bosnier streamt Mord auf Instagram

Der 35-jährige Bodybuilder, Trainer und Besitzer eines Fitnessstudios habe die Ermordung seiner Ex-Frau im Internet-Dienst Instagram live gezeigt, hieß es in bosnischen Medienberichten.

Sarajevo. Ein Mann in Bosnien-Herzegowina hat am Freitag nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine Ex-Frau, zwei weitere Menschen und sich selbst erschossen. Der 35-jährige Bodybuilder, Trainer und Besitzer eines Fitnessstudios in der Kleinstadt Gradacac im Norden des Landes habe außerdem die Ermordung seiner Ex-Frau im Internet-Dienst Instagram live gezeigt, hieß es in Medienberichten.

Am Ende erschoss sich der Mann mit seiner Pistole selbst, als ihn die Polizei festzunehmen versuchte, wie das Nachrichtenportal "radiosarajevo.ba" unter Berufung auf die Polizei in der Kantonshauptstadt Tuzla schrieb. In ersten Berichten hatte es irrtümlicherweise geheißen, dass es sich beim ersten Opfer um die Ehefrau des Täters gehandelt habe.

Ein Vater und sein volljähriger Sohn unter den Opfern

Die Staatsanwaltschaft in Tuzla bestätigte außerdem, dass es sich bei den beiden weiteren Todesopfern um einen Vater und seinen volljährigen Sohn gehandelt habe. Mit Schüssen aus seiner Waffe habe der Täter an verschiedenen Orten in Gradacac außerdem noch einen Polizisten, einen weiteren Mann und eine Frau verletzt.

Medien in Bosnien beschrieben den mutmaßlichen Täter als relativ erfolgreichen Bodybuilder, der an internationalen Wettbewerben teilgenommen habe. Zugleich sei er als mutmaßliches Mitglied einer Drogendealer-Bande polizeibekannt gewesen.

Die Öffentlichkeit in Bosnien zeigte sich über die in sozialen Medien öffentlich zur Schau gestellte Gewalttat schockiert. "Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was heute in Gradacac passiert ist", sagte der Ministerpräsident des Landesteils kroatisch-bosnische Föderation, Nermin Niksic. Den Familien der Opfer spreche er sein "tiefstes Beileid" aus, fügte der Politiker hinzu.