In der Ukraine werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj sämtliche Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros entlassen.

Als Grund verwies Selenskyj in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram am Freitag auf den Verdacht der Korruption. "Dieses System sollte von Leuten geleitet werden, die genau wissen, was Krieg ist und warum Zynismus und Bestechung im Krieg Verrat sind."

Näheres in Kürze...