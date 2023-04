Ostern: Die besten Rezept-Ideen für die Restl-Küche

Nach dem Osterfest am Wochenende ist der Kühlschrank voll mit Ostereiern, Schinken und Ostergebäck. Nachstehend einige Ideen, sie weiterzuverarbeiten.

Ostern ist das Fest des Schlemmens. Im Gegensatz zu Weihnachten, wo ganz unterschiedliche Speisen auf der Tafel landen, gibt es zu Ostern kulinarische Fixpunkte. Und dazu zählen vor allem Ostereier, Osterschinken und eine Form von Briochegebäck, welches je nach Region in Form eines Striezels, Pinze, Kipferl oder Kranz auf den Tisch kommt.

Nach der Oster-Völlerei ist der Kühlschrank üblicherweise voll mit Speisenresten. Was also tun mit all den übrig gebliebenen Köstlichkeiten? COOKING hat die besten Rezept-Ideen für das Restl-Essen!

Eier

Neben einem leckeren Eiaufstrich, bei dem einige gekochte Eier verwertet werden können, könnte man Eier auch in das Innere eines faschierten Bratens legen - auch eine vegetarische Variante eignet sich dafür bestens.

Vorzüglich zum Verarbeiten von Eierresten ist auch Ramen - eine asiatische Nudelsuppe. Übrig gebliebene Eier kann man köstlich als Suppeneinlage hinzufügen.

Schinken

Es müssen nicht immer nur Schinkenfleckerl sein! Neben einem blitzschnellen Omelett, eignet sich auch eine französische Tarte bestens um die Reste zu verarbeiten.

Um ein 80er-Jahre Feeling Nachhause zu bringen, eignen sich pikante Palatschinken. Und da auch die Spargelsaison vor der Türe steht, eignen sich Spargel-Schinken-Röllchen perfekt als Saison-Eröffnung.

Brioche

Geht es um das Verwerten von Briochescheiben, eignet sich der amerikanische Klassiker French Toast perfekt als süße Frühstücks-Alternative.

Guten Appetit!