Gefüllte Eier Zutaten 4 gekochte Eier

12 dag Butter

7 dag Gervais oder ein anderer Frischkäse-Aufstrich

Salz, Pfeffer, Senf, Petersilie

1 kleiner roter Paprika Außerdem benötigen Sie

1 Dressiersack Zubereitung

Eier schälen und längs halbieren, die Hälften unten abflachen, Dotter herausnehmen. Weiche Butter mit Dotter und Gervais cremig rühren, mit Salz, Pfeffer und 1 TL Senf würzen, Masse in einen Dressiersack füllen und in die Eierhälften spritzen. Paprika und Petersilie in kleine Stücke schneiden und die Eier damit garnieren!