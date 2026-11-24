Nach dem beunruhigenden Sicherheitsvorfall auf dem Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate meldet die britische Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg. Auf dem königlichen Sandringham-Areal in der Grafschaft Norfolk wurden zwei Männer unter dem dringenden Verdacht des Einbruchs und des Hausfriedensbruchs festgenommen.

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Wie die britische Polizei in einer Erklärung schilderte, ging der Notruf am Montag kurz vor 18 Uhr bei den Einsatzkräften ein, nachdem verdächtige Aktivitäten an der Adresse bemerkt worden waren. Die Polizei reagierte mit maximaler Härte auf die gemeldete Bedrohungslage: Beamte rückten umgehend aus, während Spezialkräfte, darunter Polizeihunde, Überwachungsdrohnen sowie ein Hubschrauber des National Police Air Service, zusammengezogen wurden, um das Gelände lückenlos abzusuchen. Auf dem Lansitz von William und Kate wurden schließlich zwei Männer wegen des dringenden Verdachts auf Einbruch und Hausfriedensbruch festgenommen. Beide Beschuldigten befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam, während das betroffene Anwesen zum Tatzeitpunkt unbewohnt war und die Ermittlungen mit Hochdruck andauern.

Thronfolger-Familie verweilt in der Forest Lodge

Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis entgingen dem Vorfall nur deshalb, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Forest Lodge im Windsor Great Park aufhielten. In das unter Denkmalschutz stehende Anwesen mit acht Schlafzimmern war die Familie erst im November des vergangenen Jahres nach ihrem Auszug aus dem Adelaide Cottage im Windsor Home Park übersiedelt. Das historische, 1802 errichtete Anmer Hall war einst ein persönliches Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. an das Thronfolgerpaar. Die Familie nutzt das weitläufige Domizil mit zehn Schlafzimmern typischerweise für Wochenendausflüge und ausgiebige Schulferien.

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Kates und Williams geliebtes Refugium

Welch hohen emotionalen Stellenwert das Anwesen für die Royals besitzt, verdeutlichte Prinz William im Jahr 2021 in der Apple-Fitness+-Reihe "Time to Walk", als er über den Landsitz schwärmte: "Wir verbringen hier so viel Zeit wie möglich, es ist sehr friedlich." Nach der Geburt von Prinzessin Charlotte im Jahr 2015 diente Anmer Hall der Familie laut BBC sogar mehrere Jahre lang als Hauptwohnsitz. Um das historische Gebäude für die Familie herzurichten, ließen William und Kate damals aufwendige Renovierungsarbeiten durchführen, zu denen unter anderem ein neues Dach, eine modernisierte Küche, ein lichtdurchflutetes Gartenzimmer sowie separate Wohnräume für die Nanny gehörten. Die Festnahme zweier Krimineller auf diesem friedlichen Areal hinterlässt bei den Royals nun jedoch eine tiefe Verunsicherung.