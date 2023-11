Platzt heute die Benko-Bombe?

Insider rechnen heute mit der Pleite von Signa – Benko verkauft jetzt sogar seine Yacht.

Wien, Innsbruck. Heute ist D-Day für René Benko und seine schwer angeschlagene Signa-Gruppe. Mehrere Unternehmens-Insider rechnen damit, dass die Signa Holding und ihre Töchtergesellschaften heute in Innsbruck die Insolvenzanträge einbringen werden. Am Montag wurde bekannt, dass die Signa Real Estate Management Germany GmbH bereits einen Insolvenzantrag in Deutschland gestellt hat. Ein Berliner Anwalt wurde als Insolvenzverwalter bestimmt.

In den letzten Tagen hatten Benko und seine Manager noch verzweifelt versucht, eine Finanzspritze aufzutreiben. 500 Millionen Euro soll die kurzfristige Liquiditätslücke betragen. Letzte Hoffnung war am Montag der US-Hedgefonds Elliott. Bei anderen Großinvestoren wie der staatlichen Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi, dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF und dem Vermögensverwalter Attestor Capital war die Signa abgeblitzt.

Signa muss Anteile und Immobilien verkaufen

Um Finanzmittel zu bekommen, verkauft die Signa bereits Immobilien und Anteile: So hat die Signa Prime Assets knapp 25 % der Luxus-Einkaufsmeile „Goldenes Quartier“ im 1. Bezirk in Wien verkauft. Dazu wechselten 24,68 % der Tuchlauben Immobilien GmbH den Besitzer. Mit dem deutschen Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne verhandelt die Signa aktuell über einen Verkauf des Elbtowers in Hamburg.

Milliardär Klaus-Michael Kühne © Marcelo Hernandez ×

Yacht für 39,9 Mio. € zum Verkauf angeboten

Auch René Benko versucht noch einmal alle Hebel in Bewegung zu setzen, um liquide Mittel zu bekommen. Wie oe24 erfuhr, bietet der Signa-Gründer jetzt sogar seine 62 Meter lange Luxus-Yacht „Roma“ für 39,9 Millionen Euro zum Verkauf an .

© Alpha Yachting ×

Die Yacht hatte Benko einst für 60 Millionen Euro von Investor Ronny Pecik gekauft. Sie hat sechs Kabinen, bietet Platz für 12 Gäste und verfügt über 16 Crewmitglieder. Auch mehrere Benko-Gemälde von Picasso und Basquiat stehen zum Verkauf. Für die Signa-Rettung dürfte es aber wohl nicht mehr reichen ...