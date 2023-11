Jetzt muss Benko auch noch Super-Jacht verkaufen

Notverkauf? René Benko versucht jetzt neben privaten Kunstwerken auch seine 62-Meter-Jacht zu verkaufen.

Im Stundentakt trudeln neue Nachrichten zu René Benko und seinem Signa-Konzern ein. Jetzt hat auch die Deutsche Signa-Tochter Signa Real Estate Management Germany GmbH Insolvenz angemeldet.

600 Millionen Euro gesucht!

Der Tiroler Immobilien-Unternehmer muss jetzt scheinbar auch in seine private Kassa greifen, um sein Firmen-Konstrukt zu unterstützen. Hintergrund: Er muss diese Woche noch bis zu 600 Millionen Euro aufstellen!

62 Meter lang, sechs Kabinen

Wie oe24 erfuhr, muss Benko jetzt auch noch seine Luxus-Jacht „Roma“ (gebaut 2010 von Viareggio Superyachts) zu Cash machen. 62 Meter lang ist das Schiff, bietet Platz für 12 Gäste in sechs Kabinen. Auf großer Fahrt braucht man eine Crew von 16 Personen.

Yacht gehörte früher Ronny Pecik

Gekauft wurde die „Roma“ laut Insider um 60 Millionen Euro von österreichischen Investor Ronny Pecik. Jetzt ist sie quasi ein Schnäppchen: Benko will für die Jacht 39,9 Millionen Euro. Sie wird auf mehreren einschlägigen Yacht-Seiten zum Verkauf angeboten.

Bereits zuvor stellte er auch millio­nenschwere Kunstwerke zum Verkauf, etwa von Pablo Picasso oder Jean-Michel Basquiat.

Signa-Insolvenz schon morgen?

Die Signa-Gruppe steckt seit einigen Wochen in der Krise. Signa baut etwa in Hamburg den 245 Meter hohen Elbtower. Die Großbaustelle steht ebenso still wie etwa jene an der Alten Akademie in München. Zur Unternehmensgruppe gehört auch der deutsche Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. Die Immobilienbranche hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen zu kämpfen - auch die Signa-Gruppe blieb davon nicht verschont. Insider rechnen damit, dass die Signa Holding und ihre Tochtergesellschaften schon morgen Insolvenz in Innsbruck anmelden könnten.