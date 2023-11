Nerven-Krimi um Signa-Insolvenz

Schon am Dienstag Pleite oder Rettung in letzter Sekunde?

Innsbruck. Nerven-Krimi um Rene Benkos Signa: Ein gut informierter Insider berichtete am Sonntag gegenüber oe24, dass bereits am Dienstag die Insolvenzanträge für die Signa Holding und die Tochtergesellschaften eingebracht werden könnten. Die Insolvenzanträge seien bereits allesamt vorbereitet, nun sollen sie dem Vernehmen nach in Innsbruck eingereicht werden.

Verhandlungen. Über das Wochenende haben Benko und seine Manager noch verzweifelt versucht, die fehlenden Finanzmittel aufzutreiben. Laut APA-Informationen liefen noch am Sonntag Verhandlungen mit Hedgefonds als letzter Versuch. Sollten diese gescheitert sein, „führt kein Weg an der Pleite vorbei“, so ein Insider.

Kauft Kühne Elbtower? Sonntagabend berichtete dann das Handelsblatt, dass ausgerechnet der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne, der Benko zuletzt loswerden wollte, die Signa (vorerst) retten könnte: Der Logistikunternehmer und Signa-Investor verhandle mit dem Unternehmen die Übernahme des Hochhausprojekts Elbtower. Die Signa soll bisher rund 400 Millionen Euro in das Projekt investiert haben. Um nicht pleite zu gehen, braucht die Signa in den nächsten Tagen 500 Millionen Euro. Der Elbtower-Verkauf könnte genau diese Liquiditätslücke zumindest kurzfristig füllen.

Im Falle einer Insolvenz gibt es zwei Möglichkeiten:

Insolvenz mit Eigenverwaltung: Die Schuldenquote würde dann 30 Prozent betragen. Benko und seine Manager würden dadurch am Ruder der Signa bleiben.



Insolvenz ohne Eigenverwaltung: In diesem Fall würde ein Insolvenzverwalter von Außen übernehmen. Die Schuldenquote würde dafür auf 20 Prozent sinken.

Austro-Banken zittern vor Milliarden-Beben

2,2 Milliarden Euro. In den heimischen Banken herrscht angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Signa höchste Nervosität. Die Signa hat 2,2 Milliarden Euro offene Kredite bei österreichischen Instituten – und 80 Prozent davon bei Raiffeisen Bank International (RBI) und Bank Austria.

Sollte die Signa diese Woche Insolvenz anmelden, „dann bebt der Banken-Standort“, erklärt ein involvierter Banker gegenüber oe24. Oder schafft Benko in letzer Sekunde die Rettung?