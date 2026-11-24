Schwerer Sicherheitsalarm im britischen Königshaus: Unbekannte Eindringlinge sind in der Nacht auf Dienstag in den Landsitz Anmer Hall von Prinz William und Prinzessin Kate in der Grafschaft Norfolk eingebrochen. Die Polizei hat umgehend umfassende Ermittlungen aufgenommen, während der Schock im Palast über die eklatante Sicherheitslücke tief sitzt.

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Zum Zeitpunkt des nächtlichen Einbruchs befand sich die fünfköpfige Familie glücklicherweise nicht auf dem weitläufigen Landsitz. Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis hielten sich sicher in ihrer Residenz Forest Lodge auf dem Schlossgelände von Windsor auf. Dennoch gilt das mit zehn Schlafzimmern ausgestattete Anwesen Anmer Hall als persönlicher Rückzugsort der Familie, den sie regelmäßig an Wochenenden und während der Schulferien intensiv nutzt.

Das im Jahr 1802 errichtete historische Gebäude liegt eingebettet in das rund 20.000 Hektar große Sandringham-Areal von König Charles und war einst ein persönliches Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. an das royale Paar.

Aufwendige Sicherheitsmaßnahmen für Millionenbetrag überwunden

Dass Kriminelle überhaupt auf das Gelände vordringen konnten, wirft erhebliche Fragen auf. Vor dem Einzug von William und Kate war das Anwesen für rund 1,5 Millionen Pfund aufwendig saniert und sicherheitstechnisch massiv aufgerüstet worden. Neben der Bepflanzung der Grundstücksgrenzen mit dichten Bäumen wurde damals die Hauptzufahrt über ein Feld verlegt und das Haupteingangstor weiter nach hinten versetzt, während im Inneren die Küche ins Zentrum verlegt wurde.

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In unmittelbarer Nachbarschaft zu Anmer Hall residiert zudem Andrew Mountbatten-Windsor. Der Vorfall weckt bittere Erinnerungen an das Jahr 2024, als zwei maskierte Einbrecher die Shaw Farm auf dem Gelände von Schloss Windsor überfielen, und befeuert die anhaltende Debatte über den Personenschutz von Prinz Harry, der seit seinem Umzug in die USA für bewaffnete Polizeieskorten kämpft.

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Einbruch überschattet Kates emotionale Krebs-Dokumentation

Der Vorfall trifft Prinzessin Kate in einer ohnehin emotional fordernden Phase. Erst kürzlich sprach sie in Vorschau-Clips zu ihrer neuen, 30-minütigen Dokumentation "Heal" berührend über ihren Kampf gegen den Krebs und ihre Genesung. Sie wolle anderen Betroffenen Mut machen und erklärte, wie schwer es sei, sich der eigenen Sterblichkeit zu stellen: Sie habe akzeptieren müssen, dass das Leben nicht unendlich sei. Sobald man diese Erfahrung mache, sei es sehr schwer, wieder zu der Person zu werden, die man vorher war, doch genau dann könnten Dinge erneuert werden und wachsen. Das bewegende TV-Format begleitet Kate unter anderem bei ihrer kräfteraubenden "Three Peaks Challenge", die sie im Juni meisterte. Der Einbruch auf ihrem Landsitz verdeutlicht nun einmal mehr die permanente Bedrohungslage der britischen Monarchen.