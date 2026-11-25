Das von oe24 präsentierte Kultfestival Forestglade rockt 2027 so cool wie nie. Am 9. Juli lassen Sportfreunde Stiller, The Pogues, Samy Deluxe, Clawfinger, Everlast und Zeronic Eisenstadt beben. Dazu gibt’s als besonderes Zuckerl die preisgekrönte Oasis Tribute Band Oasish.

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Kein Forestglade Festival ohne Therapy? oder New Model Army - das war in den 90ern der Running Gag und das wurde auch 2025 und 2026 beim heißersehnten Comeback des Kultfestivals praktiziert. Doch nun bricht Ewald Tatar mit seinem Credo und holt am 9. Juli 2027 eine bunte Melange an Topstars zur von oe24 präsentierten Festival-Sause nach Eisenstadt: Sportfreunde Stiller, The Pogues, Samy Deluxe, Clawfinger, Everlast, Oasish und Zeronic. Die Tickets für die achtstündige Party gibt’s ab sofort bei oeticket und ticket24.at. Mit den "Sportis", die nach 23 langen Jahren endlich ihr Forestglade-Comeback feiern, ist das große Hit-Feuerwerk garantiert. Gerade erst von der Jubiläums-Tour "30 wunderbare Jahre" retour, setzen Peter Brugger und Co. auch im malerischen Schlosspark Chart-Kracher wie "Ein Kompliment", "Ich, Roque" oder "Applaus, Applaus" auf die Setlist.

Das Lineup

oe24 präsentiert am 9. Juli in Eisenstadt das kultige Forestglade Festival. © Barracuda Music

Nicht minder spannend wird das Revival der Pogues. Beim ersten Österreich-Konzert nach dem Tod von Mastermind Shane MacGowan (2023) rocken die Gründungsmitglieder Spider Stacy, Jem Finer und James Fearnley zu Kulthits wie "Fairytale of New York" oder "Dirty Old Town" mit wechselnden Gastmusikerinnen und Gastsängern ab.

Oasish: Die beste Oasis-Tribute Band zündet in Eisenstadt alle Britpop-Hymnen. © oasish.co.uk

Megahits mit etwas ungewohnten Stimmen versprechen auch Oasish. Die preisgekrönte Oasis-Tribute-Band bringt mit Britpop-Hymnen wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" oder "Rock “n" Roll Star„ den Spirit der Gallagher-Brüder nach Eisenstadt.

Forestglade © Peter Björns

Der coole deutsche Rapper Samy Deluxe (“Weck mich auf„), die schwedischen Crossover-Pioniere Clawfinger (“Biggest & the Best„), House-of-Pain-Chef Everlast (“What It’s Like„) und die heimischen Alternative-Rocker von Zeronic, die gerade mit dem neuen Album “Modernism„ für Furore sorgen, runden den coolen Festival-Reigen ab.

Lovely Days legt am 3. Juli mit The Sweet und Al Cook nach. © Barracuda Music

Als Einstimmung gibt’s schon am 3. Juli in Eisenstadt die von oe24 präsentierte Legenden-Parade “Lovely Days„, bei der nun neben den Topstars von Lynyrd Skynyrd (“Sweet Home Alabama„), The Australian Pink Floyd Show, 10cc, The Devon Allman Project und den Woodstock-Veteranen von Ten Years After auch The Sweet und der heimische Blues-Großmeister Al Cook abrocken.