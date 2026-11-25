Kult-Festival
oe24 holt Sportis, Pogues, und Co. zum Forestglade
Kein Forestglade Festival ohne Therapy? oder New Model Army - das war in den 90ern der Running Gag und das wurde auch 2025 und 2026 beim heißersehnten Comeback des Kultfestivals praktiziert. Doch nun bricht Ewald Tatar mit seinem Credo und holt am 9. Juli 2027 eine bunte Melange an Topstars zur von oe24 präsentierten Festival-Sause nach Eisenstadt: Sportfreunde Stiller, The Pogues, Samy Deluxe, Clawfinger, Everlast, Oasish und Zeronic. Die Tickets für die achtstündige Party gibt’s ab sofort bei oeticket und ticket24.at. Mit den "Sportis", die nach 23 langen Jahren endlich ihr Forestglade-Comeback feiern, ist das große Hit-Feuerwerk garantiert. Gerade erst von der Jubiläums-Tour "30 wunderbare Jahre" retour, setzen Peter Brugger und Co. auch im malerischen Schlosspark Chart-Kracher wie "Ein Kompliment", "Ich, Roque" oder "Applaus, Applaus" auf die Setlist.
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Das Lineup
Nicht minder spannend wird das Revival der Pogues. Beim ersten Österreich-Konzert nach dem Tod von Mastermind Shane MacGowan (2023) rocken die Gründungsmitglieder Spider Stacy, Jem Finer und James Fearnley zu Kulthits wie "Fairytale of New York" oder "Dirty Old Town" mit wechselnden Gastmusikerinnen und Gastsängern ab.
Megahits mit etwas ungewohnten Stimmen versprechen auch Oasish. Die preisgekrönte Oasis-Tribute-Band bringt mit Britpop-Hymnen wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" oder "Rock “n" Roll Star„ den Spirit der Gallagher-Brüder nach Eisenstadt.
Der coole deutsche Rapper Samy Deluxe (“Weck mich auf„), die schwedischen Crossover-Pioniere Clawfinger (“Biggest & the Best„), House-of-Pain-Chef Everlast (“What It’s Like„) und die heimischen Alternative-Rocker von Zeronic, die gerade mit dem neuen Album “Modernism„ für Furore sorgen, runden den coolen Festival-Reigen ab.
Als Einstimmung gibt’s schon am 3. Juli in Eisenstadt die von oe24 präsentierte Legenden-Parade “Lovely Days„, bei der nun neben den Topstars von Lynyrd Skynyrd (“Sweet Home Alabama„), The Australian Pink Floyd Show, 10cc, The Devon Allman Project und den Woodstock-Veteranen von Ten Years After auch The Sweet und der heimische Blues-Großmeister Al Cook abrocken.
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