"Was hast du mit mir gemacht" Helene Fischer sorgt für den größten Schlager-Hype des Jahres und legt jetzt mit einer Mega-Show nach. Ihre neuen Hits werden nämlich gleich im Kino präsentiert!

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Mit dem neuen Hit "Was hast du mit mir gemacht?" mischt Helene Fischer gerade TikTok, unsere Radios (inklusive Ö3 Airplay!) und die Charts auf: Platz 1 bei iTunes. Ein virales Wunder. Und vor allem ein vorgezogenes: Eigentlich sollte ihr größter Hit seit "Atemlos" (2013) ja erst am 4. Dezember erscheinen. Zeitgleich mit der neuen CD "WIR".

Das ist der neue Megahit von Helene Fischer:

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Am 4. Dezember bringt Helene Fischer die CED "WIR": Die Premiere steigt schon am 25. November als Kinoshow. © Universal Music

Und für diese wird Helene jetzt zum Kinostar. Am Mittwoch zündet sie im Münchner Mathäser Filmpalast, also dort wo schon die großen Premieren von Hollywoodstars wie Angelina Jolie, Bryan Cranston oder Juliette Binoche über die Bühne gingen, ihre große CD Pre-Listening-Party. Helene zündet dabei ihre 12 neuen Hits in beeindruckender Dolby-Atmos-Qualität und stellt sich auch den Fragen der Fans. Das Event wird auch in weitere Kinos in Düsseldorf, Berlin und Hamburg live übertragen.

Helene Fischer präsentiert ihre neue CD "WIR" mit einer großen Kinoshow. © Armin Morbach Universal Music

Österreich ist bei Helenes Kinoshow leider nicht dabei. Bekommt dafür aber die Live-Premiere! Am 11. und 12. Dezember rockt Helene das Skiopening in Schladming. "Zwei große Konzertabende, an denen wir gemeinsam singen, tanzen und feiern werden" gibt sie dafür im oe24-Interview die Direktiven, "Ich bringe Songs mit, die mein Publikum und mich schon viele Jahre verbinden, und natürlich auch Lieder aus meinem neuen Album "WIR". Neue Lieder nach der Arbeit im Studio vor Publikum zu singen, ist für mich immer besonders aufregend. Man erlebt unmittelbar, was sie bei den Menschen auslösen.“

Klaus Leutgeb holt Helene Fischer am 11. und 12. Dezember zum Ski-Opening nach Schladming. © Leutgeb Entertainment Group

Auf Schladming, wo sie auf Einladung von Konzertzampano Klaus Leutgeb über 25.000 Fans begeistert, freut sich Helene ganz besonders. „Mit Österreich verbinde ich viele schöne Konzertmomente und eine Herzlichkeit, die mir immer wieder begegnet. Deshalb fühlt sich das Wiederkommen auch ein bisschen vertraut an. Dazu diese Landschaft – die beeindruckt mich jedes Mal. Und auf einen guten Tafelspitz mit einer typisch österreichischen Nachspeise freue ich mich natürlich auch. Bei Kaiserschmarrn werde ich schon schwach!