Ostern: Touristiker jubeln über Buchungslage

Trotz des späten Ostertermins sei die Buchungslage ausgezeichnet.

Zunächst hatte der späte Ostertermin in diesem Jahr viele Touristiker bangen lassen. Mittlerweile steht fest: Die Buchungslage über Ostern ist ausgezeichnet. Zahlreiche Tiroler Betriebe sind ausgebucht, obwohl bereits viele Skigebiete geschlossen sind.

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, bestätigt die ausgezeichnete Buchungslage. In den vergangenen Wochen seien noch einige, kurzfristige Buchungen reingekommen. Im Vergleich zu Osterterminen, die früher auch im April waren, verzeichne man heuer sogar ein leichtes Plus.

Auch Wintersaison bringt wohl kleines Plus

Noch nicht gänzlich gezogen sei die Bilanz über den abgelaufenen Winter, man könne aber auch überaus zufrieden sein, betont Seiler. Auch hier geht man davon aus, dass man die Saison mit einem kleinen Plus abschließen werde. Dass der abgelaufene Winter in weiten Teilen schneearm und sehr mild war, schadete dem Wintersport in Tirol somit offenbar weniger als zunächst befürchtet.