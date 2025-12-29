Pony trat Mädchen in Reitstall ins Gesicht

Zwei zwölfjährige Mädchen aus dem Bezirk Wels-Land haben am Montag in einer Reithalle im Bezirk Linz-Land ein Pony frei umherlaufen lassen.
"Dabei drehte sich das Pony plötzlich um und trat einem Mädchen ins Gesicht", berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.
Das Kind wurde von seinem Vater bis zum Eintreffen der Rettung erstversorgt und dann ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.