Betrunkener Slowene (39) fuhr in Schlangenlinien auf A8

Ein schwer betrunkener Mann ist Montagnachmittag auf der Autobahn A8 in Oberösterreich in Schlangenlinien gefahren.

Der Kastenwagen mit dem 39-jährigen Slowenen am Steuer war einer Polizeistreife bei der Auffahrt Meggenhofen auf die Innkreis-Autobahn Richtung Suben aufgefallen. Bei der Kontrolle auf der Raststation Aistersheim ergab ein Alkovortest 3,42 Promille, den Alkotest selbst verweigerte der Mann, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Der Lenker musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in einem vierstelligen Euro-Bereich eingehoben und am Wagen wurde eine Radklammer angebracht.