Salzburg bereitet sich auf Freibad-Saison vor

Die Vorbereitungen für die anstehende Freibadsaison laufen in Salzburg auf Hochtouren. Die Außenbecken im Aya-Bad werden am Dienstag nach Ostern geöffnet, am 9. Mai folgen dann Volksgartenbad und Leopoldskroner Bad. Derzeit seien die Mitarbeiter mit den Auswinterungsarbeiten beschäftigt, so Roland Oberhauser, der Leiter der städtischen Betriebe. Veränderungen werden vor allem die Badegäste des Lepi bemerken: Dort wurde der Springturm und auch die Bodenplatten saniert.

Preise werden heuer steigen

Auch die Preise sind heuer neu: So kostet der Tageseintritt für Erwachsene 6 statt bisher 5 Euro, für Kinder 3,60 statt 3 Euro. Der Preis für die Saisonkarte ist deutlich gestiegen – von 85 auf 102 Euro. Gleich geblieben ist der Preis für die Familien-Saisonkarte, die kostet weiterhin 97 Euro. Der Grund: Auch die städtischen Betriebe würden den Kostendruck spüren. Dazu zählen etwa Energie- und Personalkosten.