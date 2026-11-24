Heidi Klum hat ein äußerst pikantes Bild auf Instagram veröffentlicht.

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Nach der Tour ist vor der Tour: Nachdem die große Arena-Tournee von Tokio Hotel nun vorbei ist, geht es erst nächstes Jahr weiter mit Live-Terminen im Sommer. U.a. spielt die Band im August am Frequency Festival.

Wien-Partie mit Tom

Erst jüngst gastierten Tokio Hotel in Wien; auch Heidi Klum war mit dabei, um ihren Ehemann Tom Kaulitz auf der Bühne zu bewundern. Sie genossen ein paar Tage in der österreichischen Hauptstadt, bevor es weiterging nach München.

Heidi Klum © Instagram

Alltagsleben

Nun ist Familie Klum-Kaulitz wieder in der Heimat Los Angeles angekommen. Dort sorgt Heidi für einen geregelteren Alltag. Sie kocht Suppe, um sich und ihren Ehemann wieder mit Nährstoffen zu versorgen, wie sie in einer Insta-Story erklärt.

Das Star-Foto des Tages 1 / 25 Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic

Bild gefällt Fans

Aber für die Unternehmerin heißt es auch: es geht wieder los mit unternehmerischen Verpflichtungen. Und so postet sie gleich mal ein sehr pikantes Foto von sich, das Fotografen-Freund Rankin von ihr gemacht hat. Darauf ist sie mit einer Art Leder-Bluse zu sehen, die mehr preisgibt, als sie verhüllt. Den Fans gefällt der Look sehr gut!