oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Promi-Besuch

In diesem Wiener Lokal war Heidi Klum Schnitzel essen

Stars Redaktion
von
Ein Paar posiert elegant gekleidet auf einem pinkfarbenen Teppich bei einer Veranstaltung.
© WireImage
Vor dem großen Tokio-Hotel-Auftritt nutzten Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) ihren Wien-Besuch für einen kulinarischen Abstecher in die Innenstadt – und wurden in einem bekannten Lokal fündig.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Bevor Tokio Hotel am Sonntag in der restlos ausverkauften Halle D der Wiener Stadthalle auf der Bühne stehen, stand für Heidi Klum und ihren Ehemann Tom Kaulitz am Samstag erst einmal Sightseeing und die österreichische Küche auf dem Programm.

Einkehr im Traditionslokal Figlmüller

Die Wahl des Prominenten-Paares fiel auf das Restaurant Figlmüller in der Bäckerstraße. Auf ihrem Instagram-Account ließ Heidi Klum ihre Follower an dem Besuch teilhaben und fasste ihre Eindrücke knapp zusammen: "Vienna. Everything yummy". Das Lokal selbst freute sich ebenfalls über die prominenten Gäste und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart".

Auch interessant

Giovanni Zarrella geht auf "Last Christmas"-Kritiker los

Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen

Claudia Effenberg wehrt sich gegen Filter-Kritik

Rindsuppe, Gurkensalat und Schnitzel

Auf dem Tisch landeten klassische Wiener Gerichte. Als Vorspeise wählte das Paar Grießnockerl in Rindsuppe. Ein Gurkensalat fand ebenfalls positive Erwähnung. Danach folgte der Hauptgang, den das Model als "Und jetzt ein kleines Schnitzelchen" ankündigte.

Bestes Schnitzel für Tom

Das kulinarische Fazit des Abends fiel eindeutig aus. "Und es hält was es verspricht", urteilte Heidi Klum über das Essen im Figlmüller. Auch von ihrem Ehemann wollte sie eine klare Einschätzung hören und fragte Tom Kaulitz im Clip, ob es das beste Wiener Schnitzel gewesen sei, das er jemals gegessen habe – woraufhin dieser kurz und bündig mit Ja antwortete.

Einlass für das "Tokio Hotel"-Konzert morgen Abend (Sonntag, 15. November) ist ab 18:30 Uhr, ehe um 19:30 Uhr Support-Act Nia Ashleigh startet und das Finale um 22:30 Uhr über die Bühne geht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mann in Frauenkleidern in Moschee in Kairo

Hier landen Heidi Klum und Tom Kaulitz im Privatjet

Bill Gates startet Satelliten-Projekt

Gerard Depardieu begrapscht Studentin bei Filmdreh

Europas Leitbörsen schließen höher

Geisterspiel für Sturm nach Becherwurf-Skandal

Miss Universe bekommt neue Luxus-Krone

Chavez kaut jeden Tag Koka

Giovanni Zarrella geht auf "Last Christmas"-Kritiker los

In diesem Wiener Lokal war Heidi Klum Schnitzel essen