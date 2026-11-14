oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Promi-Alarm

Heidi Klum und Tom Kaulitz in Wien

TF
von
Ein Paar sitzt sich in einem Privatjet gegenüber und hält lächelnd Händchen.
© Heidi Klum
Kurz vor dem ausverkauften Mega-Konzert von Tokio Hotel in der Stadthalle sind Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz im Privatjet am Flughafen Schwechat gelandet.
OE24 auf Google bevorzugen

Heidi Klum ist gelandet: Kurz vor dem großen Konzert-Hammer von Tokio Hotel in der Wiener Stadthalle hat die Model-Mama wieder einmal gezeigt, dass sie ihrem Tom Kaulitz einfach überallhin folgt.

Mit Mann und Vierbeiner in Wien

Direkt nach der Mega-Show in Leipzig stieg die ganze Truppe in den Privatjet und setzte am Flughafen Wien-Schwechat auf. Mit im Gepäck: Ehemann Tom, Schwager Bill, die restlichen Band-Jungs – und natürlich süßer Vierbeiner-Anhang, Hund Fritz.

Obwohl der Tour-Stress der letzten Tage deutlich Spuren hinterlassen hat und Heidi leicht müde wirkte, bewies sie einmal mehr echte Star-Allüren der sympathischen Art: Statt schnell abzutauchen, nahm sie sich für die wartenden Fans am Airport noch ausgiebig Zeit für Selfies und Autogramme.

Morgen Abend wird es dann richtig laut, wenn Tokio Hotel die ausverkaufte Stadthalle rockt – und Heidi drückt ihrem Liebsten sicher wieder aus der ersten Reihe die Daumen.

Auch interessant

Gerard Depardieu begrapscht Studentin bei Filmdreh

Mickie Krause distanziert sich von Mega-Hit

Avril Lavigne ist erstmals Mutter geworden

Mega-Show der Extraklasse

Wenn Tom, Bill, Georg und Gustav morgen Abend (Sonntag, 15. November) die Bühne in der restlos ausverkauften Halle D der Wiener Stadthalle entern, erwartet die Fans ein echtes Pop-Spektakel.

Ab 18:30 Uhr öffnen sich die Tore, ehe ab 19:30 Uhr Support-Act Nia Ashleigh ordentlich einheizt. Danach zünden Tokio Hotel im Rahmen ihrer "Arena Tour 2026" ein über zweistündiges Hit-Feuerwerk: Neben brandneuen Songs und dem Serien-Track Home aus ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" packen die Jungs auch echte Nostalgie-Kracher wie Rette mich, Spring nicht und natürlich ihren Mega-Hit Durch den Monsun aus – Gänsehaut-Garantie bis zum großen Finale um 22:30 Uhr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tokio Hotel bringen Wien zum Ausflippen

Giovanni Zarrella geht auf "Last Christmas"-Kritiker los

Mickie Krause distanziert sich von Mega-Hit

Hansi Hinterseer & DJ Ötzi: Stars feiern auf Gut Aiderbichl

Miss Universe bekommt neue Luxus-Krone

Hier landen Heidi Klum und Tom Kaulitz im Privatjet

Avril Lavigne ist erstmals Mutter geworden

Rubey & Schwarz schließen ihr "Restaurant"

Beatrice Egli lässt heute Wien zum Bestpreis schunkeln

Gerard Depardieu begrapscht Studentin bei Filmdreh