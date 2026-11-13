Mickie Krause distanziert sich von Mega-Hit

Dieser Party-Hit machte ihn berühmt – doch heute sieht Mickie Krause sein eigenes Lied kritisch. Mit "10 nackte Friseusen" landete der Sänger 1999 einen riesigen Erfolg. Mehr als 25 Jahre später fühlt er sich mit dem Text allerdings nicht mehr wohl.

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In der ARD-Dokumentation "Ballermann Sessions & Stories" spricht Krause offen über seine veränderte Einstellung. Früher sei das Lied in Deutschland rauf und runter gespielt worden. Eine größere Diskussion über Sexismus habe es damals noch nicht gegeben.

Das habe sich inzwischen geändert. "Weil ich mich eigentlich nicht mehr mit diesem Text in der heutigen Zeit wohlfühle", erklärt der 56-Jährige seine Entscheidung.

Ganz verschwunden ist der Klassiker allerdings nicht. Wenn Krause ihn heute überhaupt noch auf der Bühne spielt, dann meist in einer ungewöhnlichen Version: als ruhige Ballade am Klavier statt als ausgelassener Party-Hit.

"Layla"-Debatte veränderte den Blick

Spätestens mit der Diskussion um den Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze im Jahr 2022 rückten sexistische Songtexte stärker in den Mittelpunkt. Auch Krause beschäftigte sich daraufhin offenbar intensiver mit den Texten seiner eigenen Lieder.

Der Sänger gehört seit mehr als 25 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Partyszene. "10 nackte Friseusen" war einer seiner größten Erfolge und gilt bis heute als Klassiker der Mallorca-Partys.

Mickie Krause will kürzertreten

© Getty Images

Auch privat hat sich für den Musiker einiges verändert. Anfang 2022 erhielt er während einer Vorsorgeuntersuchung im Zuge der VOX-Show "Showtime of my Life" die Diagnose Blasenkrebs. Im September desselben Jahres gab er bekannt, krebsfrei zu sein.

Die Erkrankung habe seinen Blick auf das Leben verändert. Mit 60 möchte Krause beruflich kürzertreten, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und die Welt bereisen. Mit Ehefrau Ute, mit der er seit 1999 verheiratet ist, hat er drei Töchter und einen Sohn.