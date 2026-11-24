Kult-Blondine Carmen Geiss hat tief in ihren privaten Fotoarchiven gegraben und ihre rund 1,4 Millionen Follower auf Instagram mit seltenen Schnappschüssen aus den gemeinsamen Anfangsjahren mit Ehemann Robert überrascht.

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Auf den auf Instagram geteilten Bildern ist das Kult-Paar kaum wiederzuerkennen, so stark heben sich die Aufnahmen vom heutigen Glamour-Alltag zwischen Yachten und Luxusvillen ab. Carmen Geiss posiert lässig vor einem Cabriolet, trägt voluminöse 80er-Jahre-Locken und setzt in einem funkelnden Glitzerkleid ihre langen Beine in Szene. Gatte Robert präsentiert sich daneben mit einer für die damalige Zeit typischen Vokuhila-Frisur, einem lässigen XXL-Shirt und einem zurückhaltenden Blick, der ihn beinahe schüchtern wirken lässt. Zu den nostalgischen Erinnerungen schrieb Geiss sichtlich gerührt: "Ich hab mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt und dieses Foto gefunden. Meine Güte, ich war 19 oder 20 und Robert wie immer anderthalb Jahre älter."

Vom Traum auf eigenen Beinen zum millionenschweren Erfolg

Neben den modischen Zeitzeugen nutzte Carmen die Gelegenheit, um über die bescheidenen Anfänge ihrer beispiellosen Erfolgsgeschichte nachzudenken. Der Weg an die Spitze war damals noch Zukunftsmusik, doch der gemeinsame Antrieb war bereits spürbar: "Wir hatten tausend Ideen, wollten uns ein schönes Leben aufbauen und auf eigenen Beinen stehen. Also haben wir unser Leben einfach selbst in die Hand genommen. Und das hat bis heute ganz gut geklappt." Der emotionale Rückblick unterstreicht den enormen Zusammenhalt des Paares, das seit mehr als zwei Jahrzehnten von Fernsehkameras begleitet wird.

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Begeisterte Reaktionen der weltweiten Fangemeinde

Die Instagram-Community feiert die raren Privataufnahmen überschwänglich. In den Kommentarspalten überschlagen sich die Komplimente für das Durchhaltevermögen und die Natürlichkeit der beiden.

Fans schrieben unter anderem: "Wow, er war ja auch richtig heiss! Ihr beide seid wirklich ein Traumpaar!", schwärmten von den Erinnerungen mit "So schöne Fotos" oder lobten: "Carmen, immer mit Geschmack." Es ist nicht das erste Mal, dass Carmen alte Familienalben öffnet; erst vor wenigen Monaten verzückte sie mit Bildern aus einem verschneiten Romantikurlaub der Anfangszeit.