U2 stürmen mit der neuen CD "Carnaval de Luz“ auf Platz 1. Gefeiert wird jetzt mit der großen Halftime Show auf Netflix. Wien-Konzert gibt es ja mal wieder keines.

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Wien-Konzert gibt es dank dem desolaten Happel-Stadion wieder keines. Aber jetzt rocken U2 immerhin unsere Wohnzimmer. In der Nacht auf Donnerstag steigt die große Halftime Show zum NFL Thanksgiving Kracher zwischen den Green Bay Packers und den Los Angeles Rams im SoFi Stadion von Los Angeles. U2, die schon 2002 die Superbowl Halftime Show lieferten, zünden dazu am 26. November um ca. 3.15 Uhr das Pausen-Entertainment. Netflix überträgt das Spiel und natürlich auch das U2-Konzertspektakel ab Mittwoch (25. November) um 22 Uhr live.

U2 stürmen bei uns mit "Carneval de Luz" auf Platz 1. Der bereits 11. Top-Hit in Österreich! © Universal Music

Das sind die aktuellen Austria Top 40 Charts:

U2, Carnval de Luz Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love Michael Bublé, Christmas Lana del Rey, Born To Die Miachel Jackson, Thriller

Im Mittelpunkt steht das brandneue Album "Carnaval de Luz", mit dem U2 jetzt wie erwartet auf Platz 1 der Austria Top 40 stürmten. Das ist der bereits 11. Top-Hit für Bono & Co. in Österreich. Dazu hält man pünktlich zum 50-jährigen Band-Jubiläum gleich in 15 weiteren Ländern die Chartspitze. Auch in Deutschland, England oder Frankreich.

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Die Essenz der aktuellen Hit-CD; also der Stadion-Rocker "Silencio" oder die Bombast-Hymne "The Greatest Show on Earth” stehen nach der Live-Premiere für die BBC im Londoner Tate Modern Museum nun auch bei der Halftime-Show am Programm .Dazu eine Auswahl der großen Klassiker rund um „Beautiful Day"

Neue U2-Tour "verspricht "The Greatest Show on Earth". Nur leider wieder ohne Österreich-Konzert. © TikTok

Ab 23. Februar legen U2 dann mit dem Bombast-Spektakel "The Greatest Show on Earth" nach. 12 Stadien-Konzerte in Südamerika und 26 in Europa. Österreich-Stopp, es wäre der erste seit 2010 gewesen, gibt es wieder keinen. Die nähesten U2-Konzerte steigen in Berlin (30. Juni und 1. Juli) oder eben schon jetzt auf Netflix.