Nach dem Tod von Hayden Panettiere im August 2026 enthüllen Gerichtsdokumente ein Millionen-Vermögen. Wladimir Klitschko verwaltet nun vorläufig das Erbe für die gemeinsame Tochter Kaya (11).

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USA. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Portal "TMZ" vorliegen, hinterließ die verstorbene Schauspielerin Hayden Panettiere ein Vermögen von mindestens sechs Millionen Dollar.

Konkret beläuft sich der Gesamtwert des Nachlasses demnach auf 6.232.119 Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro). Da die 36-Jährige ohne Testament starb, musste die Verwaltung des Erbes gerichtlich geklärt werden. Ihr früherer Verlobter, der 50-jährige Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, beantragte bei einem Gericht in Los Angeles, die Steuer- und Finanzberaterin Melissa Moskal Bencivenga als Nachlassverwalterin einzusetzen. Dem Antrag gab das Gericht statt, sodass Klitschko das geerbte Vermögen für die gemeinsame elfjährige Tochter Kaya nun vorübergehend verwalten darf.

Sorge um mögliche Veruntreuung

Die Unterlagen schlüsseln das Vermögen genau auf: Rund 5,2 Millionen Dollar entfallen auf persönliches Eigentum, hinzu kommt Immobilienbesitz im Wert von knapp über einer Million Dollar. Alleinige Erbin ist laut Berichten Tochter Kaya, die bereits vor dem Tod ihrer Mutter bei ihrem Vater in Europa lebte. Bei dem gerichtlichen Anhörungstermin war die Elfjährige per Video zugeschaltet und hinterließ laut Berichten des "People"-Magazins und der Nachrichtenagentur AP einen "ruhigen und gefassten" Eindruck.

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere am 25. Juni 2013 in Mailand bei der Giorgio-Armani-Show während der "Milan Menswear Fashion Week". © WireImage

Hintergrund für Klitschkos schnelles Handeln war seine Befürchtung, dass Teile des Erbes verschwinden könnten. In seinem Antrag erklärte er, Eigentum aus dem Nachlass könne mit hoher Wahrscheinlichkeit "verloren gehen, beschädigt oder verschwendet werden, bevor ein ordnungsgemäß ernannter persönlicher Vertreter zu seinem Schutz eingesetzt werden kann". Seine Anwältin Diane Park führte vor Gericht aus, Klitschko dürfe als Vormund nun auch Strafverfolgungsbehörden um Ermittlungen bitten. Dabei gehe es um die "Wiederbeschaffung von Vermögenswerten", die mutmaßlich von einer "nicht zur Familie gehörenden Person" veruntreut worden seien.

Panettiere starb im Alter von 36 Jahren

Panettiere war am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren überraschend in einer Wohnung im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Die zuständige gerichtsmedizinische Behörde stellte als Todesursache eine versehentliche Überdosis verschiedener Substanzen fest. Rund einen Monat später, am 19. September, nahmen etwa 80 Angehörige und Wegbegleiter bei einer privaten Gedenkfeier in Malibu Abschied von dem "Heroes"- und "Nashville"-Star – darunter Schauspielkollegen wie Connie Britton, Charles Esten, Evan Ross und Ruby Rose sowie ihr Vater Skip.