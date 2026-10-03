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Sorge um Erbe

Verlobungsring von Hayden Panettiere spurlos verschwunden

Gerhard Kopcsa
von
Ein lächelndes Paar sitzt elegant gekleidet an einem Tisch bei einer Gala-Veranstaltung.
© Getty Images
Wladimir Klitschko (50) hatte es befürchtet – nun ist Hayden Panettieres (†36) wertvoller Verlobungsring spurlos verschwunden.
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Der Ex-Boxweltmeister hatte Sorge, dass Erinnerungsstücke aus dem Nachlass seiner Ex-Partnerin verloren gehen, bevor die gemeinsame Tochter Kaya (11) das Erbe antreten kann.

Verlust des Erinnerungsstücks

Der rund 500.000 Dollar (umgerechnet etwa 444.000 Euro) schwere Ring symbolisierte die große Liebe des Paares, das von 2009 bis 2018 zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods zählte und sich 2013 verlobte.

Dem "US Magazin" zufolge fehlt von dem Schmuckstück nun jede Spur. Im Umfeld der Schauspielerin hegt man einen schweren Verdacht. "Freunde und Familie glauben, dass jemand, der in ihren letzten Tagen bei ihr war, es mitgenommen hat, als ihre Sachen verpfändet wurden", sagt ein Insider gegenüber dem "US Magazin".

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Der Verdacht im Umfeld

Bereits Wochen vor Haydens plötzlichem Tod durch eine versehentliche Überdosis am 16. August hatte ihre Mutter Lesley Vogel der "New York Times" berichtet, dass der On-off-Freund der Schauspielerin, Brian Hickerson, Besitztümer verpfändet habe. Brian und sein Bruder Zach hatten Panettiere damals leblos in ihrem Apartment in Greenville (South Carolina) aufgefunden.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere © Getty Images

Sollte der Ring unauffindbar bleiben, würde exakt das Szenario eintreten, vor dem Klitschko vor Gericht gewarnt hatte. Da Kaya minderjährig ist und von ihrer Mutter zur Alleinerbin eingesetzt wurde, läuft derzeit ein Nachlassverfahren, wie "Bild" berichtet. Klitschko hatte beantragt, als vorläufiger Vertreter für die Vermögensinteressen seiner Tochter eingesetzt zu werden.

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