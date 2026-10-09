Wladimir Klitschko erhält vorläufige Vormundschaft für Tochter Kaya

Im Nachlass-Verfahren um die verstorbene US-Schauspielerin Hayden Panettiere hat das Bezirksgericht in Los Angeles eine zentrale Weichenstellung vorgenommen. Dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko wurde die vorläufige Vormundschaft für die gemeinsame Tochter Kaya zugesprochen.

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Im Nachlass-Verfahren um die verstorbene US-Schauspielerin Hayden Panettiere hat das zuständige Gericht in Los Angeles eine zentrale Weichenstellung vorgenommen. Dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko wurde die vorläufige Vormundschaft für die gemeinsame Tochter Kaya zugesprochen.

Virtuelle Schaltung im Stanley Mosk Courthouse

Die richtungsweisende Anhörung fand am Donnerstag um 10:30 Uhr Ortszeit im Department 600 des Stanley Mosk Courthouse in Kalifornien statt. Zu dem Termin waren sowohl Wladimir Klitschko als auch die gemeinsame Tochter Kaya per Videoschaltung zugeschaltet. Während der frühere Schwergewichts-Champion selbst nicht vor der Kamera erschien, war das Mädchen für einen kurzen Moment im virtuellen Gerichtssaal zu sehen.

Kaya trat dabei ruhig und gefasst auf. Sie trug ein weißes T-Shirt, hatte die Haare nach hinten gebunden und beantwortete die Fragen von Richterin Stephanie C. Santoro leise, aber mit spürbarer Konzentration. Dabei bestätigte sie pflichtgemäß ihre Identität und gab zu Protokoll, dass sie sich in der Obhut ihres Vaters befindet.

Klärung der Rechtsnachfolge und Schutz des Erbes

Mit dem Beschluss über die vorläufige Vormundschaft verfügt Wladimir Klitschko nun über das notwendige Mandat, um alle rechtlichen Schritte zur Sicherung des Nachlasses einzuleiten. Aus den vorliegenden Gerichtsakten geht eindeutig hervor, dass Tochter Kaya als alleinige Erbin ihrer verstorbenen Mutter eingesetzt ist.

Die juristische Vertretung Klitschkos sieht sich allerdings mit akuten Problemen bei der Erfassung des Vermögens konfrontiert. Anwältin Diane Y. Park informierte das Gericht darüber, dass dringender Handlungsbedarf bestehe:

Einschaltung der Exekutive: Klitschko beantragte offizielle Befugnisse, um Strafverfolgungsbehörden hinzuziehen zu können.

Klitschko beantragte offizielle Befugnisse, um Strafverfolgungsbehörden hinzuziehen zu können. Wiederbeschaffung von Werten: Zahlreiche Besitztümer aus dem Nachlass der Schauspielerin müssen gesichert und rückgeführt werden.

Zahlreiche Besitztümer aus dem Nachlass der Schauspielerin müssen gesichert und rückgeführt werden. Mutmaßlicher Verkauf: Eine Person, die nicht zur Familie gehört, soll unrechtmäßig Gegenstände und wertvolle Schmuckstücke veräußert haben.

Eine Person, die nicht zur Familie gehört, soll unrechtmäßig Gegenstände und wertvolle Schmuckstücke veräußert haben. Pfandleihanstalt blockiert: Einzelne Wertgegenstände befinden sich offenbar in einem Pfandhaus, das Auskünfte bislang verweigert, solange keine polizeilichen Ermittlungen vorliegen.

Pfandhaus verweigert Auskunft ohne Polizei

Die Anwältin stellte vor Gericht klar, dass die Ermittlungsbehörden zwingend eingeschaltet werden müssen, um Klarheit über den Verbleib der Gegenstände zu schaffen. Klitschko vermutet, dass signifikante Teile des persönlichen Besitzes seiner ehemaligen Verlobten bereits zu Geld gemacht wurden.

Da das betroffene Pfandhaus ohne formelle Anzeige oder behördlichen Beschluss keine Details offenlegen will, war der Zuspruch der Vormundschaft der entscheidende Hebel. Nur mit diesem Status kann Klitschko nun die Polizei von Los Angeles autorisieren, aktiv zu werden und das verschwundene Eigentum seiner Tochter zu sichern.

Weiterer Fahrplan vor dem Bezirksgericht

Für das Mädchen bringt die Entscheidung vorerst Ruhe in das Verfahren. Richterin Stephanie C. Santoro hielt im Protokoll ausdrücklich fest, dass Kaya für den weiteren Fortgang nicht mehr persönlich vor Gericht erscheinen muss.

Der nächste Verhandlungstermin im Stanley Mosk Courthouse wurde auf den 7. Dezember anberaumt. Bis dahin soll geklärt werden, welche Werte aus dem Nachlass gesichert werden konnten und ob weitere strafrechtliche Schritte gegen unberechtigte Verkäufer eingeleitet werden müssen.