Fans jubeln
Ted Lasso: Apple bestätigt fünfte Staffel der Kult-Serie
Mit Staffel vier hatte die Serie einen bemerkenswerten Neustart hingelegt. Darin kehrte Ted nach Richmond zurück und stellte sich einer neuen Aufgabe im Frauenfußball: Er übernahm die neu gegründeten Lady Greyhounds, ein Frauen-Team in der zweiten Liga. Das kam offenbar gut an, denn Apple spricht von einer "rekordverdächtigen vierten Staffel". Nach diesem Neustart steht nun fest, dass die Geschichte weitergeht.
Erfolgsrezept abseits des Spielfelds
Dabei klingt die Grundidee von "Ted Lasso" zunächst fast wie ein großer Witz: Ein gut gelaunter US-Football-Coach reist nach England, um dort eine Fußballmannschaft zu trainieren, obwohl er vom europäischen Fußball kaum Ahnung hat. Daraus entwickelte sich eine der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten der Streaming-Ära.
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In der Serie geht es nicht bloß um Tore und Tabellenplätze, sondern um Humor, Freundschaft, Niederlagen, Selbstzweifel und den Umgang der Menschen miteinander. Ted versucht selbst dann noch das Gute in anderen zu sehen, wenn alles schiefläuft – sein bekanntes "Believe"-Motto wurde zum Symbol der gesamten Serie.
Zahlreiche Emmys und beliebte Figuren
Seit dem Start im Jahr 2020 wurde "Ted Lasso" vielfach ausgezeichnet. Die Television Academy verzeichnet inzwischen 61 Emmy-Nominierungen und 13 Emmy-Siege. Bereits die erste Staffel stellte mit 20 Nominierungen einen Rekord als meistnominierte Comedy-Neuerscheinung in der Emmy-Geschichte auf. Allein 2021 folgten sieben Auszeichnungen, darunter der Preis als beste Comedyserie sowie der Hauptdarsteller-Emmy für Jason Sudeikis.
Neben Ted wurden auch weitere Figuren zu Fan-Lieblingen, darunter Hannah Waddingham (52) als Rebecca, Brett Goldstein (46) als Roy Kent und Juno Temple (37) als Keeley.
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Neues Spielfeld rund um Frauen-Team
Durch das Frauen-Team hat sich "Ted Lasso" ein neues Spielfeld geschaffen. Bestehende Figuren können zurückkehren, während rund um die Lady Greyhounds zugleich eine neue Mannschaft wächst. Auf Ted warten damit wieder neue Spielerinnen, neue Probleme und neue Lebensweisheiten.
Die Dreharbeiten zur fünften Staffel beginnen im Frühjahr, der Start bei Apple TV erfolgt vermutlich 2028
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