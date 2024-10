Israel kündigt "harte Reaktion" an

Israel droht dem Iran nach seinem Raketenangriff mit einem Gegenschlag. "Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen", teilte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X mit. "Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Bürger Israels zu schützen."

Iran has now launched an attack against Israel. We are ready and prepared defensively and offensively. We will take all necessary measures to protect the citizens of Israel. As we have previously made clear to the international community, any enemy that attacks Israel should…