Internationale Gemeinschaft entsetzt: "Die Welt steht in Flammen"

Die Welt rückt an die Seite von Israel und steht dem Land in dem schweren Angriff des Irans bei.

Die internationale Gemeinschaft ist fassungslos und verurteilt den Angriff des Irans auf Israel ganz klar.

Kanzler entsetzt

Auf X schrieb Karl Nehammer: "Wir verurteilen aufs Schärfste, dass Irans Raketen auf Israel und seine Zivilbevölkerung zielen. Wir fordern den Iran auf, die Feindseligkeiten gegen den Staat Israel unverzüglich einzustellen und Israels Recht auf Selbstverteidigung uneingeschränkt zu unterstützen."

We strongly condemn Iran‘s missiles being targeted at Israel and its civilian population. We demand Iran to immediately cease hostilities against the State of Israel and fully support Israel‘s right to defend itself. pic.twitter.com/JpanOhI732

— Karl Nehammer (@karlnehammer) October 1, 2024

Trump-Reaktion: „Wir haben keine Führung“

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat der US-Regierung von Präsident Joe Biden wegen des iranischen Raketenangriffs auf Israel massive Vorwürfe gemacht. „Die Welt steht in Flammen und gerät außer Kontrolle. Wir haben keine Führung, niemanden, der das Land leitet“, teilte er mit. „Als ich Präsident war, war der Iran völlig unter Kontrolle. Das Land war knapp bei Kasse.“

UN-Generalsekretär Guterres verurteilt den Angriff

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilt auf der Plattform X die Ausweitung des Nahost-Konfliktes und fordert einen sofortigen Waffenstillstand.

I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.



This must stop.



We absolutely need a ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) October 1, 2024

Reaktion aus Deutschland

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat auf die Raketenangriffe auf Israel durch den Iran reagiert. Sie verurteile den "laufenden Angriff" auf "das Allerschärfste". Sie schreibt auf X. "Wir haben Iran vor dieser gefährlichen Eskalation eindringlich gewarnt. Iran muss den Angriff sofort einstellen. Er führt die Region weiter an den Abgrund."

Israel wird in diesen Stunden von Iran mit Raketen angegriffen. Den laufenden Angriff verurteile ich auf das Allerschärfste. Wir haben Iran vor dieser gefährlichen Eskalation eindringlich gewarnt. Iran muss den Angriff sofort einstellen. Er führt die Region weiter an den Abgrund. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 1, 2024

Die Welt steht in diesen Stunden an der Seite von Israel.