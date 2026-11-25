Aufnahmen des Models sorgen für Wirbel im Netz - nicht alle finden das Shooting gelungen.

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Für die Doppelausgabe Dezember 2026/Januar 2027 der französischen "Vogue" ließ sich Hailey Bieber hüllenlos ablichten. Wie immer fanden das nicht alle gut und kommentieren mit Daumen runter oder der Aussage, dass die Bilder richtig schlecht seien.

Sprach über ernste Themen

Neben den freizügigen Aufnahmen nutzte die 30-Jährige das begleitende Gespräch, um über die Schattenseiten ihrer unternehmerischen Laufbahn zu sprechen und den schwierigen Weg zur Anerkennung als Geschäftsfrau zu beleuchten.

Hailey Bieber für die französische Vogue © Mert Alas/Vogue France

Enttäuschungen auf dem Erfolgsweg

Der Aufbau ihres Kosmetikunternehmens Rhode brachte neben großem Erfolg auch persönliche Belastungen mit sich:

Ringen um Akzeptanz: Während Prominenz einen Startvorteil beim Aufbau einer Community bietet, sei es für viele Führungskräfte schwer, als ernsthafte Unternehmerin wahrgenommen zu werden.

Schmerzhafte Erfahrungen: Im beruflichen Umfeld kam es zu Vertrauensbrüchen: "Natürlich wurde ich von bestimmten Menschen verraten und habe schlechte Erfahrungen gemacht. Aber es geht mir gut!"

Enger Kreis an Mitarbeitern: Als unbezahlbar beschreibt sie die Zusammenarbeit mit Freunden, die ihre Ideen verstehen und auf die sie zählen kann.

Hailey Bieber für die französische Vogue © Mert Alas/Vogue France

Hüllenloser Auftritt im Modemagazin

Zukunftsängsten verweigert sie sich bewusst: "Ich weigere mich, mein Leben damit zu verbringen, das Schlimmste zu erwarten. Das würde nur meine Angst schüren, und davon gibt es offen gesagt schon genug auf der Welt." Das Interview folgte auf kritische Reaktionen zu einem Auftritt beim DealBook Summit der "New York Times" in der vergangenen Woche, bei dem ihr oberflächliche Äußerungen vorgeworfen wurden.

Das Star-Foto des Tages 1 / 26 Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images Pyjamaparty: Kim Kardashian wirbt mit Ausschnitten für die neue Staffel ihrer Reality-Show. © Instagram

Debatte über wahnhaften Optimismus

Dort hatte sie den Verkauf ihrer Marke im Wert von einer Milliarde Dollar auf eine Geisteshaltung zurückgeführt, die sie als "wahnhaften Optimismus" beschrieb: "Ich glaube an wahnhaften Optimismus, diesen leicht verrückten Optimismus, der darin besteht zu glauben, dass alles möglich ist – und der keinen Widerspruch duldet!"

Sie habe ihr Gesicht lange Zeit fremden Marken geliehen, ehe sie das Vertrauen fand, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.