Unbelehrbarer Einbrecher wurde zwei Mal in vier Tagen festgenommen

Bei dem 41-jährigen Ukrainer klickten gleich zwei Mal die Handschellen innerhalb nur weniger Tage. Über den Mann wurde nun eine U-Haft verhängt. Er soll noch für weitere Einbrüche verantwortlich sein.

Dieser Einbrecher wollte es wissen. Am 5. Jänner suchte er in Baden ein griechisches Lokal heim, danach wurde der 41-jähriger Ukrainer verhaftet. Nur vier Tage später, am 9. Jänner, versuchte der Mann erneut sein Glück.

Dieses Mal hatte er es auf eine Badener Lebensmittelfiliale abgehen, wo er um 1.20 Uhr eindrang. Beamte der Stadtpolizei erwischten ihn auf frischer Tat, als er gerade Bier klauen wollte. Trotz mehrmaliger Aufforderung, reagierte der Einbrecher nicht und versteckte sich in einem Hochregal.

Weitere Bezirkskräfte der Bundespolizei mussten zur Unterstützung anrücken, um die Festnahme durchführen zu können. Im Zuge der Erhebungen sowie bei einer Hausdurchsuchung konnten dem Verdächtigen bis dato knapp zehn Einbruchsdiebstahle zugeordnet werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurde diesmal die U-Haft verhängt.