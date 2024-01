Die Weihnachtsferien unfreiwillig verlängern musste die Direktion der Volkschule in Krems-Stein: Wegen Einbrechern entfiel am Montag der Unterricht.

NÖ. Man kann natürlich nur mutmaßen, ob die rund 160 Mädchen und Buben der Volkschule Stein in Krems am Montag in der Früh nach den Ferien voller Tatendrang oder nach dem Schulweg durch die morgendliche Eiseskälte eher nicht so motiviert waren. Faktum ist: Sie wurde alle wieder nach Hause geschickt.

© zVg

Die überraschende Ursache: Ein Einbruch in der Nacht auf Montag in das Gebäude. Dabei hatten die Täter die Heizung ausgeschaltet bzw. so beschädigt, dass es in der Schule viel zu kalt war. Nur in einem Nebentrakt konnte geheizt werden, worauf wenigstens die Nachmittagsbetreuung abgehalten werden konnte.

Die Polizei hat sofort Ermittlungen aufgenommen. Gegen Mittag war die Spurensicherung abgeschlossen. Jetzt funktioniert die Heizung wieder. Am Dienstag soll es demnach auch wieder Unterricht in der VS Stein geben.