"Rammbock"-Einbrecher schlugen schon wieder bei Wiener Luxus-Geschäft zu

Mit einem gestohlenen Auto sind Einbrecher am Neujahrstag gegen den Eingangsbereich des Herrenausstatters "Amicis" in der Wiener Landskrongasse gefahren. Dadurch konnten sie in das Verkaufslokal eindringen und Bekleidung erbeuten. Die Täter nutzten offenbar aus, dass die Polizei in der Silvesternacht stark mit Einsätzen rund um illegale Böller beschäftigt war.

So konnten die Einbrecher noch vor dem Eintreffen der Polizei mit dem Fahrzeug wieder flüchten. Es war nicht der erste Einbruch in die Boutique. Wie berichtet wurde in dasselbe Geschäft bereits Anfang Oktober 2023 mit einer ähnlichen Methode eingebrochen. Nur zwei Wochen darauf kam es im Amicis-Outlet in der Seilerstätte ebenfalls zu einem "Rammbock"-Einbruch.

Erstmals waren im April 2023 drei unbekannte Täter in das Luxusgeschäft gerast und hatten Waren in einem sechsstelligen Bereich geklaut.

Das Landeskriminalamt prüft einen möglichen Zusammenhang und fahndet nach drei Tätern, wie die Polizei berichtete.