Schon wieder war die Rammbock-Bande in der Wiener Innenstadt am Werk. Mit einem drei Tage zuvor geklauten Fiat 500 raste das Trio in das Geschäft und konnte mit geklauten Waren fliehen.

Ein Anrainer hatte in der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr einen Knall gehört. Drei Unbekannte waren mit einem Fiat 500 in den Luxusladen Amicis am Wildpretmarkt in der Wiener Innenstadt gefahren. Das Auto wurde drei Tage zuvor im 15. Bezirk geklatut. Der Zeuge konnte bei dem Vorfall beobachten, wie die Rammbockbande den Herrenausstatter ausräumten. Nachdem sie fertig waren, flüchteten die Täter. Von ihnen fehlt bisher jede Spur. "Was genau gestohlen wurde, wird noch ermittelt", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich. Einbruch schon im April Der Vorfall erinnert an den Rammbock-Einbruch vor einem halben Jahr. Auch im April waren noch unbekannte Täter in das Luxusgeschäft gerast und hatten Waren im sechsstelligen Bereich geklaut. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.