Orangerie Schönbrunn
Große Bühne für den guten Zweck: MUT Charity Weihnachtsgala
Bei der MUT Charity Weihnachtsgala "Einsatz mit Herz" standen insgesamt 24 musikalische Beiträge auf dem Programm. Gemeinsam mit der Polizeimusik als großem Orchester gestalteten zahlreiche Stars den Abend und verbanden weihnachtliche Klänge mit dem Ziel, Menschen zu helfen, die Unterstützung und Aufmerksamkeit besonders brauchen.
Viele Stimmen auf Bühne
Auf der Bühne wollten zahlreiche große Namen des Entertainments ihr Bestes geben. Darunter waren unter anderem Chart-Stürmer Christian Stani, Sängerin & Model Beatrice Turin, Musiker Lucas Fendrich, die Kult-Star Marc Pircher sowie Rock'n'Roller Andy Lee Lang, die gemeinsam mit dem Polizeimusik-Orchester Stimmung machen wollten.
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Moderation und festlicher Rahmen
Durch den Abend führten Ex-ORF-Lady Claudia Reiterer, Dorian Steidl und Harry Prünster. Den krönenden Abschluss der Gala bildete die feierliche Spendenübergabe durch Bundespolizeidirektor Michael Takács.
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