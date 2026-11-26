Die MUT Charity Weihnachtsgala "Einsatz mit Herz" brachte Donnerstagabend festliche Stimmung und Unterstützung zusammen. Mit Polizeimusik und bekannten Stimmen wartete ein abwechslungsreicher Konzertabend. auf die Gäste.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei der MUT Charity Weihnachtsgala "Einsatz mit Herz" standen insgesamt 24 musikalische Beiträge auf dem Programm. Gemeinsam mit der Polizeimusik als großem Orchester gestalteten zahlreiche Stars den Abend und verbanden weihnachtliche Klänge mit dem Ziel, Menschen zu helfen, die Unterstützung und Aufmerksamkeit besonders brauchen.

Beatrice Turin und Andy Lee Lang © Andreas Tischler / Vienna Press

Viele Stimmen auf Bühne

Barbara Wussow und Albert Fortell © Andreas Tischler / Vienna Press

Auf der Bühne wollten zahlreiche große Namen des Entertainments ihr Bestes geben. Darunter waren unter anderem Chart-Stürmer Christian Stani, Sängerin & Model Beatrice Turin, Musiker Lucas Fendrich, die Kult-Star Marc Pircher sowie Rock'n'Roller Andy Lee Lang, die gemeinsam mit dem Polizeimusik-Orchester Stimmung machen wollten.

Peter Schaider mit Michael Takács © Andreas Tischler / Vienna Press

Harry Prünster mit Nikolaus Fortelni © Andreas Tischler / Vienna Press

Moderation und festlicher Rahmen

Dorian Steidl und Claudia Reiterer © Andreas Tischler / Vienna Press

Durch den Abend führten Ex-ORF-Lady Claudia Reiterer, Dorian Steidl und Harry Prünster. Den krönenden Abschluss der Gala bildete die feierliche Spendenübergabe durch Bundespolizeidirektor Michael Takács.