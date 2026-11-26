Das Rätselraten um die mit Spannung erwartete Neuauflage von "Wetten, dass..?" hat ein Ende. Nachdem feststeht, dass Schlagerkönigin Helene Fischer nicht mit von der Partie sein wird, sickerten nun die hochkarätigen Musik-Acts durch, die Bill und Tom Kaulitz auf ihrer großen Show-Bühne in Halle an der Saale begrüßen werden.

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Für ihre mit enormer Spannung erwartete Premiere am 5. Dezember in Halle in Sachsen-Anhalt setzen die Kaulitz-Brüder auf ein musikalisches Aufgebot, das sämtliche Generationen vor dem Bildschirm versammeln soll. Aus Senderkreisen wurde laut der "Bild" bekannt, welche Künstlerinnen und Künstler für Stimmung in der Halle sorgen werden. Die Bandbreite reicht von angesagten Chartstürmern bis hin zu echten Musik-Ikonen des deutschsprachigen Raums.

Die Gästeliste für das Show-Event im Überblick:

Nina Chuba: Die gefeierte Hit-Sängerin spricht gezielt das jüngere TV-Publikum und die Streaming-Generation an.

Die gefeierte Hit-Sängerin spricht gezielt das jüngere TV-Publikum und die Streaming-Generation an. Vicky Leandros: Die Schlager- und Chanson-Legende bringt als internationaler Weltstar jahrzehntelange Bühnenerfahrung mit.

Die Schlager- und Chanson-Legende bringt als internationaler Weltstar jahrzehntelange Bühnenerfahrung mit. Jamie Miller: Der walisische Popsänger bringt internationales Flair in die Show – mit Bill Kaulitz feierte er heuer bereits mit dem gemeinsamen Song "Babydoll" Erfolge.

Der walisische Popsänger bringt internationales Flair in die Show – mit Bill Kaulitz feierte er heuer bereits mit dem gemeinsamen Song "Babydoll" Erfolge. Herbert Grönemeyer: Der Ausnahmekünstler ist ein elementarer Bestandteil der Show-Historie und war bereits unzählige Male in der Sendung zu Gast.

Mit dieser Zusammenstellung gelingt den Zwillingsbrüdern ein bemerkenswerter Spagat. Einerseits finden langjährige Zuseher ihre vertrauten Idole wieder, andererseits wirkt das Format durch moderne Pop-Acts frisch und zeitgemäß.

Hollywood-Power auf der legendären Couch

Auch auf der berühmtesten Couch Europas wird am 5. Dezember geklotzt und nicht gekleckert. Das ZDF bestätigte bereits vorab zwei globale Superstars aus der Filmmetropole Los Angeles: Die beiden Hollywood-Größen Dwayne "The Rock" Johnson und Starkomiker Kevin Hart reisen eigens als Wettpaten an, um den Kandidaten bei ihren spektakulären Herausforderungen zur Seite zu stehen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 27 Herzig! "Buffy"-Legende Sarah Michelle Gellar freut sich sichtlich darüber, dass sie von ihrer Tochter Charlotte Grace Prinze jüngst zu einem Event in Las Vegas begleitet wurde. © Getty Images Cate Blanchett enthüllt Weihnachtsbeleuchtung auf den Champs Elysees in Paris. Das bisschen Regen macht der Aktrice nichts aus. © Corbis via Getty Images Der Sieger des Rennens, Fisher von Oracle Red Bull Racing, der Zweitplatzierte Jordan Chiles von Haas F1 und die Drittplatzierte Hannah Waddingham vom Audi F1 Team auf dem Podium des Lego-Promi-Rennens vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas auf dem Las Vegas Strip Circuit am 21. November 2026 in Las Vegas, Nevada. © Formula 1 via Getty Images

Bill Kaulitz selbst formulierte vor der Live-Ausstrahlung klare Erwartungen an den Abend: "Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen." Zugleich stellte der Musiker klar: "Es soll ein 'Wetten, dass..?' werden, wie die Leute es kennen und lieben." Die traditionsreiche Kultshow wolle man keineswegs neu erfinden, sondern den unverwechselbaren Charakter bewahren.

Prominente Unterstützung: Heidi Klum fiebert in Reihe eins mit

Neben den prominenten Bühnengästen zieht auch der Zuschauerraum in Halle die Blicke auf sich. Für das Moderations-Debüt der beiden Brüder reist hochkarätige familiäre Verstärkung an. Toms Ehefrau, Topmodel Heidi Klum, wird die Live-Sendung direkt aus der ersten Reihe im Publikum mitverfolgen.

Zudem wird erwartet, dass weitere Mitglieder der Kaulitz-Familie vor Ort die Daumen drücken werden. Alles ist angerichtet für einen gigantischen Show-Abend, der beweisen soll, dass die traditionsreichste Fernsehmarke des deutschsprachigen Raums auch unter neuer Leitung Millionen Menschen vor den Bildschirmen fesseln kann.