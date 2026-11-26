Am Freitag bringen die Stones fünf neue Songs. Mit der "Foreign Tongues" Deluxe-Ausgabe "Loose Lips". Live wird es diese leider wohl kaum zu hören geben. Mick Jagger stellt einmal mehr keine weiteren Konzerte in Aussicht.

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"Momentan ist nichts gebucht." Mick Jagger lässt die Hoffnung auf ein Stones-Tour-Wunder schwinden. In einem aktuellen YouTube-Interview stellt er keine weiteren Konzerte in Aussicht. "Ich würde liebend gerne einige Shows machen, und ich bin ziemlich bereit dazu, aber momentan ist nichts gebucht." Im auch schon 65.Dienstjahr schwinden nun die Hoffnungen für eine allerletzte Tour.2024 waren die Stones noch mit dem Sensations-Wurf "Hackney Diamonds" in den USA unterwegs. Doch die für 2025 und 2026 geplanten Europa-Tourneen wurde noch vor der Ankündigung wieder auf Eis gelegt. Keith Richards ist tourmüde.

"Lose Lisp", die Deluxe-Ausgabe von "Foreign Tongues" bietet fünf neue Stones-Hits. © Universal Music

Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood überraschen mit neuen Stones-Songs. © Kevin Mazur/Getty Images for UMG

Das bestätigte jüngst auch Ronnie Wood, der die Pause im Sommer für eine Solo-Tournee inklusive rarem Österreich-Konzert auf der Burg Clam nützte und im Frühjahr 2027 mit fünf weiteren Konzerten in Skandinavien und New York nachlegt: "Er ist ein bisschen tourmüde und will keine großen Konzertreisen mehr machen.“

Als "Ersatz" gibt’s eine neue CD: Die Stones haben ihr 25- Studio-Album "Foreign Tongues," mit dem man sich im Sommer zum 9. Mal Platz 1 der Austria Top 40 sicherte, um 5 Songs erweitert. Am Freitag, 27. November kommt "Loose Lips. Die Single „Who You Callin’ Crazy", einer Rock-Hymne von Stadion-Format, hat ja bereits das Gros der "Foreign Tongues"-Songs überstrahlt. Dazu gibt’s den akustisch geprägten Country- und Blues-Hadern "Bad Luck Hideaway", eine der letzten Aufnahmen von Charlie Watts († 2021), die Steve-Winwood-Kollaboration "Where There's A Will", den Honky-Tonk-Quickie "She Still Comes Around" und die eindringliche Migrations-Betrachtung: "Human Tide": "Ein Lied der Hoffnung", so Jagger.

Die Konzert- Pläne der Stones liegen auf Eis. Keith Richards (r.) ist Tourmüde. © Getty Images

Nur auf eine Europa-Tournee im Sommer 2027 und somit auf ein weiteres Österreich-Konzert gibt’s nun fast keine Hoffnung mehr. Aber vielleicht kann Mick Jagger seinen tourmüden Kumpel Keith Richards doch zu einer "Residency" in ausgewählten Städten wie London oder New York überreden. "Das wäre besser als nichts," spricht Jagger dafür allen Fans aus dem Herzen.