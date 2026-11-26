Am 16. Juni erklingt die Rock-Hymne "Dust in the Wind" zum allerersten Mal live in Österreich. Die legendären US-Rocker von Kansas feiern in der Stadthalle ihr Austro-Debüt. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

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The Strokes auf der Burg Clam (20. Juni), Sportfreunde Stiller, The Pogues & Co beim von oe24 präsentierten Forestglade Festival in Eisenstadt (3. Juli), Limp Bizkit vor Schloss Brugg (23. Juli), Paris Jackson am Frequency (19. August) und die Hits von Pink Floyd in der Stadthalle (5. November) – in den letzten Tagen nahm das Konzertjahr 2027 so richtig Fahrt auf. Jetzt ist einer der ganz großen Leckerbissen fixiert. Am 16. Juni geben die US-Rocker von Kansas in der Wiener Stadthalle ihr Österreich-Debüt. Damit ertönt die ewige Hymne "Dust in The Wind" endlich auch auf heimischen Boden. Die Tickets für die Österreich-Premiere gibt es ab Freitag, 27 November um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at.

Kennt jeder: Das ist der größte Hit von Kansas

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Kansas sind eine der wichtigsten Bands der US-Rockgeschichte. © Facebook

Kansas, 1970 in Topeka, Kasas aus den einst rivalisierende Bands White Clover und Reasons Why zusammengeschlossen, zählen zu den wichtigsten amerikanischen Vertretern des klassischen Progressive Rock. Über 30 Millionen verkaufte Tonträger, Drei-Multi-Platin-Alben (“Leftoverture” (1976),”Point of Know Return” (1977): und "The Best of Kansas”), ein Stern am Hollywood Boulkeard und Radio-Hymnen wie „Carry On Wayward Son", "Miracles Out of Nowhere" und natürlich "Dust In The Wind"

Erster Europa-Tournee seit 12 Jahren bringt Kansas am 16. Juni auch erstmals nach Wien. © Facebook

Nach dem Ausstieg von Sänger Steve Walsh (2014) hat jetzt Ronnie Platt das Kommando übernommen. Er bringt die legendären US-Rocker nach 12 Jahren Pause auch wieder nach Europa zurück - und sogar zum allerersten Mal nach Österreich. "Ich hoffe, die Kansas-Fans in Europa sind bereit für energiegeladene und mitreißende Konzerte. Ich kann den Juni kaum erwarten!"