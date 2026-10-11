Christine Nöstlinger-Abend über das Proletariat

Texte, gemeinsam mit sehr rhythmischer, mal jazzigen, mal rockigen, immer wieder auch experimentellen und stets anspielungsreichen Musik.

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In den 1970er Jahren veröffentlichte Christine Nöstlinger drei bemerkenswerte Gedichtbände, die die sozialen Zustände von Menschen der damals so genannten "Unter- oder Arbeiterschicht" widerspiegeln. Diese Trilogie "Iba de gaunz oamen Leit" ist inzwischen ein Klassiker. Nöstlinger erzählt jenseits von Wiener Gemütlichkeit und lustvoll-humoriger Sozialpornografie von Schicksalen, die nachdenklich stimmen. Ihr Blick auf die Menschen und deren Schicksale ist dabei niemals anklagend. Sie betrachtet ihr Umfeld liebevoll, mit kritischer Distanz und Respekt. Diese Gedichte sind eine Würdigung an die Menschen, denen es "hint und vuan ned zsamgeht", die aber trotzdem fast jeden Morgen wieder aufstehen.

Zum 90er der großen Schriftstellerin vertonen die Schauspielerin Sarah Jung (Stimme), die Singer/Songwriterin Anna Widauer und die Schlagzeugerin Judith Schwarzschräge Gedichte aus "Iba die gaunz oamen Leit": Eine wuchtige Symbiose aus gesprochenem Text, Kompositionen und Performance. Zu hören sind diese am Dienstag, 13. Oktober um 18.30 Uhr im Linzer Posthof,