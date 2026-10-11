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Im Gedenken

So feiert der Lugner-Clan Mörtels Geburtstag

Richard Lugner
© APA/MAX SLOVENCIK
Am 11. Oktober wäre Richard Lugner 94 Jahre alt geworden. Seine Familie würdigt seinen Geburtstag dementsprechend.
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Am 12. August 2024 verließ Richard Lugner im Alter von 91 Jahren seine große Bühne. Mit seinem Tod verlor Österreich eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Landes. Auch wenn er nicht mehr unter uns weilt, vergessen wird man Lugner mit Sicherheit nicht.

Allen voran setzt seine Familie alles daran, Lugner zu würdigen. An seinem Geburtstag wird der Baumeister für Ex-Frau Mausi, Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo im Mittelpunkt stehen. "Der ganze Tag ist dem Richard gewidmet", so Mausi im oe24-Talk. Was genau die Familie plant, will sie aber nicht erzählen. "Wir werden ihm ganz privat gedenken und sagen nicht mehr dazu", ergänzt Mausi.

Martha Haidinger, Christina, Jacqueline und Leo Lugner
Martha Haidinger, Christina, Jacqueline und Leo Lugner © Andreas Tischler / Vienna Press

Volles Programm bei Simone

Nicht ganz so wortkarg gibt sich Lugners Witwe Simone gegenüber oe24. Auch sie stellt Lugners Geburtstag am 11. Oktober in den Mittelpunkt. "Ich habe meine Familie und ein paar Freunde eingeladen und wir werden seinen Geburtstag entsprechend würdigen", so Simone. Auch ein Besuch am Grab des Baumeisters ist fix geplant. Danach steht etwas ganz Besonderes am Programm.

Simone Lugner
Simone Lugner © Andreas Tischler / Vienna Press

Erst kürzlich widmeten die Gastronomen Anna und Christian Sinemus Richard Lugner seinen eigenen "Platz". In ihrem Café auf der Döblinger Hauptstraße gibt es seit Kurzem den "Richard Lugner Platz" - inklusive Straßenschild im Lugner-Rot. Genau dorthin werden sich Simone und ihre Freunde nach dem Friedhofsbesuch aufmachen und Mörtel hoch leben lassen.

Richard Lugner Platz
Richard Lugner Platz © Privat

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Spannend wird dabei allerdings, ob die andere Seite des Lugner-Clan vielleicht die gleiche Idee hatte und es zum "Showdown am Richard-Lugner-Platz" kommt. Eines ist aber sicher: Richard Lugner hätte sich zum Geburtstag Frieden zwischen seiner Witwe und seiner Familie gewünscht.

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