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Neue Kollektion

Fauke Ludowig startet die "Sparkling Season"

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Frau steht hinter einem Tisch mit gefalteten Pullovern in einem modernen Bekleidungsgeschäft.
© Andreas Tischler
TV-Superstar-Alarm bei BestSecret in Vösendorf. Fauke Ludowig präsentierte ihre neue Kollektion "Miss Goodlife" Auch Adi Weiss war dabei. Mit einer #LoveStory!
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"Ich hab heute ganz offiziell die Sparkling Season gestartet!" TV-Königin Fauke Ludowig kommt aus dem Strahlen nicht heraus.  Bei BestSecret in Vösendorf präsentierte sie bei einem exklusiven Event die Kollektion "Miss Goodlife x Frauke Ludowig"

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Frau in bordeauxfarbenem Samtanzug steht auf rotem Teppich vor Kleiderständern mit Glitzerkleidung.
Fauke Ludowig eröffnete die Sparkling Season. © Andreas Tischler
Eine Frau in einem roten Anzug steht neben einem Mann im grauen Anzug in einem Modegeschäft.
#LoveStory Fauke Ludowig & Adi Weiss. © Andreas Tischler

Mit dabei auch Adi Weiss, der das Treffen gleich unter dem Hashtag #LoveStory auf Instagram postete. "Mit dir ist es immer schön, liebe Frauke!" Auch Ludowig zeigte sich begeistert: "Danke an so viele wundervolle Menschen, die gekommen sind und geshoppt oder geguckt haben."

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