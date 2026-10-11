Neue Kollektion
Fauke Ludowig startet die "Sparkling Season"
"Ich hab heute ganz offiziell die Sparkling Season gestartet!" TV-Königin Fauke Ludowig kommt aus dem Strahlen nicht heraus. Bei BestSecret in Vösendorf präsentierte sie bei einem exklusiven Event die Kollektion "Miss Goodlife x Frauke Ludowig"
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Mit dabei auch Adi Weiss, der das Treffen gleich unter dem Hashtag #LoveStory auf Instagram postete. "Mit dir ist es immer schön, liebe Frauke!" Auch Ludowig zeigte sich begeistert: "Danke an so viele wundervolle Menschen, die gekommen sind und geshoppt oder geguckt haben."
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