Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst lebt jetzt vom Ersparten

Die österreichische Band Bilderbuch meldet sich mit neuem Album zurück. Frontmann Maurice Ernst gibt bei Claudia Stöckl ehrliche Einblicke in Finanzen und sein Privatleben.

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Nach fünf Jahren Interviewpause melden sich Bilderbuch mit neuem Album und neuer Gitarristin zurück. Der 37-jährige Frontman Maurice ernst gibt im Gespräch Einblicke in das Musikgeschäft.

Ernüchternde Zahlen bei Band Bilderbuch

Trotz Erfolgen mit Hits wie "Bungalow" oder "Maschin" und Auftritten vor dem Schloss Schönbrunn sowie in Amerika stellt Maurice Ernst klar: "Wir sind ja ein Indie-Label, wir machen alles selber. 2014 haben wir uns gesagt, wir zahlen uns 2.000 Euro im Monat pro Kopf in der Band aus. Vor zwei Jahren haben wir es dann etwas höher angesetzt. Aber heuer habe ich noch keinen Cent in der Band ausgezahlt. Weil wir müssen investieren, wir müssen weitermachen. Es geht nicht mehr ums Reichwerden. Diese Illusion ist gone. Ganz ehrlich: Wenn ich Geld verdienen wollen würde, dann müsste ich etwas anderes machen." Der Musiker erklärt weiters: "Ja, ich lebe von meinem Ersparten und meinem Idealismus. Jetzt heißt es, so wie am Anfang meiner Karriere, für eine Sache einfach auszuhalten. Derzeit geht es nicht ums Geld. Sondern es geht darum, sich zu finden und zu verstehen, warum wir das hier immer und immer wieder machen."

Bilderbuch © Thomas Zeidler

Maurice Ernst seit fünf Jahren vergeben

In Musikvideos zeigt sich der Künstler androgyn mit High Heels und Pole-Dance. Sein Privatleben hielt er bislang bedeckt, spricht nun aber über seine seit fünf Jahren patterns andauernde Beziehung: "Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Ich kann mich voll konzentrieren auf meine Arbeit, ohne mich von meinem Privatleben beunruhigen zu lassen." Seit dreieinhalb Jahren lebt er mit seiner Freundin zusammen, deren Name und Beruf nicht genannt werden. Über den Beziehungsbeginn schildert er: "Wir haben uns nicht Hals über Kopf verliebt. Wir haben uns immer wieder getroffen. Dann wollte ich auf Urlaub nach Kroatien fahren – und habe sie einfach gefragt, ob sie mitkommen würde. Im Urlaub hatten wir noch getrennte Zimmer – aber in der Nacht galt: Einbrechen beim anderen". Nach der Reise folgte die Erkenntnis: "Nach dem Urlaub haben wir uns überlegt: Was sagen wir den anderen? Und dann wurde mir klar: Wir sind ja schon zusammen – wir haben es nur noch nie so festgemacht. Jeder Schritt, den wir tun, passiert mittlerweile von selbst. Es wird nicht viel hinterfragt, es wird miteinander gelebt, und das ist voll schön."

Der Ö3-Talk im Café Goldegg

Das Gespräch fand in einem Extra-Raum im Wiener "Café Goldegg" statt. Schwere Gemälde, Samtsofas, Pölster im Leo-Print und goldumrahmte Spiegel prägen die Kulisse des vom Frontmann ausgewählten Ortes. Mit Blick auf seine Zukunftsplanung kündigte der 37-Jährige an: "Ich bin einfach gestrickt. Ich gebe mir immer Deadlines. Jetzt sage ich: Ich möchte bis 40 alles in Bilderbuch hineinstecken, was geht. Dann will ich mich fragen: In welcher Intensität möchte ich die darauffolgenden fünf Jahre leben? Mal sehen, ob ich die Courage hätte, etwas zu verändern, wenn ich ein anderes Leben wollen würde. Oder vielleicht will ich einfach weiter dem nachlaufen, was einfach läuft und besser ist, als alles andere, was ich mir vorstellen kann."

Claudia Stöckl mit Maurice Ernst © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

Das ganze Interview gibt es am Sonntag, den 11. Oktober, in "Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl auf Ö3.