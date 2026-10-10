Kinohit der Woche
Ursula Strauss & Co. feiern "Nöstlinger"
Am 13. Oktober würde eine der bedeutendsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Christine Nöstlinger († 2018), ihren 90. Geburtstag feiern. Zum Jubiläum widmet ihr Alexandra Schneider jetzt den Kinofilm "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", bei dem sich neben Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz auch Stefanie Sargnagl und Ursula Strauss („Sie ist sowohl die Heldin meiner Kindheit, als auch die meines Erwachsenseins!“) vor der Legende verbeugen.
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Entlang ihrer Biografie und der Themen, die Nöstlinger Zeit ihres Lebens umgetrieben haben, erzählt der Film über den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat und geht ab 16 Oktober in unseren Kinos Fragen zu Kindheit, Emanzipation und solidarischem Miteinander nach.
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Das sind die Termine der Kinostart-Tour für "Nöstlinger":
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12. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Gartenbau Kino - Premiere
mit Alexandra Schneider, dem Filmteam und Protagonist:innen
Moderation: Katja Gasser (ORF)
In Kooperation mit ORF & Kurier
13. Oktober, 18.00 Uhr – WIEN – Filmhaus Kino
Preview anlässlich des 90. Geburtstags von Geburtstag Nöstlinger
14. Oktober, 18.30 Uhr – GRAZ – Kiz Royal
mit Alexandra Schneider, Moderation: Nina Bedlivy
In Kooperation mit dem Grazer Frauenrat
15. Oktober, 18 Uhr – FREISTADT – Kino Freistadt
mit Alexandra Schneider
15. Oktober, 20.00 Uhr – LINZ – Moviemento
mit Alexandra Schneider
16. Oktober, 20.00 Uhr – INNSBRUCK – Leokino
mit Alexandra Schneider
16. Oktober, 20.15 Uhr – WIEN – Filmcasino, Kinostart-Premiere und Lesunm
Ursula Strauss liest Lieblingstexte von Christine Nöstlinger
18. Oktober, 16.00 Uhr – WIEN – Filmcasino
mit Alexandra Schneider, Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz
Moderation: Stefan Grissemann (profil)
19. Oktober, 18.00 Uhr – BADEN – Cinema Paradiso
mit Alexandra Schneider und Christiana Nöstlinger
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20. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Votiv Kino
mit Alexandra Schneider und Catharina Rosenauer (Buchstabenfabrik)
Moderation: Julia Schafferhofer
27. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Admiral Kino
mit Alexandra Schneider
Moderation: Sophie Rendl (Frauendomäne)
6. November, 18.00 Uhr – KREMS – Kino im Kesselhaus
mit Alexandra Schneider
8. November, 16.00 Uhr – WAIDHOFEN – Filmbühne
mit Alexandra Schneider
24. November, 19.30 Uhr – SALZBURG – Das Kino
mit Alexandra Schneider
In Kooperation mit "Fräulein Flora"
Gefeiert wird Nöstlinger mit einer ausgiebigen Kinostart-Tour, die u.a. in (Montag, Gartenbau Kino), Graz (Mittwoch), Linz (Donnerstag) oder Innsbruck (Freitag) stoppt, In Wien gibt‘s dazu am Freitag im Filmcasino ein besonderes Highlight: "Ursula Strauss liest ihre Lieblingstexte von Christine Nöstlinger".
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