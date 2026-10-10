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Kinohit der Woche

Ursula Strauss & Co. feiern "Nöstlinger"

Thomas Zeidler-Künz
von
Eine Frau in orangefarbener Bluse sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro.
© ZDF und Nicolas Velter
Ab Montag: Premieren-Kinotour zum 90er
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Am 13. Oktober würde eine der bedeutendsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Christine Nöstlinger († 2018), ihren 90. Geburtstag feiern. Zum Jubiläum widmet ihr Alexandra Schneider jetzt den Kinofilm "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", bei dem sich neben Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz auch Stefanie Sargnagl und Ursula Strauss („Sie ist sowohl die Heldin meiner Kindheit, als auch die meines Erwachsenseins!“) vor der Legende verbeugen.

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Schwarzweiß-Porträt einer lächelnden Frau mit kurzem Haar, gelber Schrift: Nöstlinger.
Am 16. Oktober startete "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" in unseren Kinos. © geyrhalterfilm

Entlang ihrer Biografie und der Themen, die Nöstlinger Zeit ihres Lebens umgetrieben haben, erzählt der Film über den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat und geht ab 16 Oktober in unseren Kinos Fragen zu Kindheit, Emanzipation und solidarischem Miteinander nach.

Das sind die Termine der Kinostart-Tour für "Nöstlinger":

  • 12. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Gartenbau Kino - Premiere
    mit Alexandra Schneider, dem Filmteam und Protagonist:innen
    Moderation: Katja Gasser (ORF)
    In Kooperation mit ORF & Kurier

    13. Oktober, 18.00 Uhr – WIEN – Filmhaus Kino
    Preview anlässlich des 90. Geburtstags von Geburtstag Nöstlinger

    14. Oktober, 18.30 Uhr – GRAZ – Kiz Royal
    mit Alexandra Schneider, Moderation: Nina Bedlivy
    In Kooperation mit dem Grazer Frauenrat

    15. Oktober, 18 Uhr – FREISTADT – Kino Freistadt
    mit Alexandra Schneider

    15. Oktober, 20.00 Uhr – LINZ – Moviemento
    mit Alexandra Schneider

    16. Oktober, 20.00 Uhr – INNSBRUCK – Leokino
    mit Alexandra Schneider

    16. Oktober, 20.15 Uhr – WIEN – Filmcasino, Kinostart-Premiere und Lesunm
    Ursula Strauss liest Lieblingstexte von Christine Nöstlinger

    18. Oktober, 16.00 Uhr – WIEN – Filmcasino
    mit Alexandra Schneider, Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz
    Moderation: Stefan Grissemann (profil)

    19. Oktober, 18.00 Uhr – BADEN – Cinema Paradiso
    mit Alexandra Schneider und Christiana Nöstlinger
  • 20. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Votiv Kino
    mit Alexandra Schneider und Catharina Rosenauer (Buchstabenfabrik)
    Moderation: Julia Schafferhofer

    27. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Admiral Kino
    mit Alexandra Schneider
    Moderation: Sophie Rendl (Frauendomäne)

    6. November, 18.00 Uhr – KREMS – Kino im Kesselhaus
    mit Alexandra Schneider

    8. November, 16.00 Uhr – WAIDHOFEN – Filmbühne
    mit Alexandra Schneider

    24. November, 19.30 Uhr – SALZBURG – Das Kino
    mit Alexandra Schneider
    In Kooperation mit "Fräulein Flora"
Frau mit kurzem Haar strickt draußen vor einem Haus, im Hintergrund blühen Blumen.
Der Kinofilm zeigt auch die privaten Seiten der Star-Autorin. © geyrhalterfilm

Gefeiert wird Nöstlinger mit einer ausgiebigen Kinostart-Tour, die u.a. in (Montag, Gartenbau Kino), Graz (Mittwoch), Linz (Donnerstag) oder Innsbruck (Freitag) stoppt, In Wien gibt‘s dazu am Freitag im Filmcasino ein besonderes Highlight: "Ursula Strauss liest ihre Lieblingstexte von Christine Nöstlinger".

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