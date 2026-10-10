Ursula Strauss & Co. feiern "Nöstlinger"

Ab Montag: Premieren-Kinotour zum 90er

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Am 13. Oktober würde eine der bedeutendsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Christine Nöstlinger († 2018), ihren 90. Geburtstag feiern. Zum Jubiläum widmet ihr Alexandra Schneider jetzt den Kinofilm "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt", bei dem sich neben Nöstlingers Töchtern Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz auch Stefanie Sargnagl und Ursula Strauss („Sie ist sowohl die Heldin meiner Kindheit, als auch die meines Erwachsenseins!“) vor der Legende verbeugen.

Am 16. Oktober startete "Nöstlinger - Sowieso und Überhaupt" in unseren Kinos. © geyrhalterfilm

Entlang ihrer Biografie und der Themen, die Nöstlinger Zeit ihres Lebens umgetrieben haben, erzählt der Film über den gesellschaftlichen Wandel, der sich in Österreich in den letzten 50 Jahren vollzogen hat und geht ab 16 Oktober in unseren Kinos Fragen zu Kindheit, Emanzipation und solidarischem Miteinander nach.

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Das sind die Termine der Kinostart-Tour für "Nöstlinger":

12. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Gartenbau Kino - Premiere

mit Alexandra Schneider, dem Filmteam und Protagonist:innen

Moderation: Katja Gasser (ORF)

In Kooperation mit ORF & Kurier



13. Oktober, 18.00 Uhr – WIEN – Filmhaus Kino

Preview anlässlich des 90. Geburtstags von Geburtstag Nöstlinger



14. Oktober, 18.30 Uhr – GRAZ – Kiz Royal

mit Alexandra Schneider, Moderation: Nina Bedlivy

In Kooperation mit dem Grazer Frauenrat



15. Oktober, 18 Uhr – FREISTADT – Kino Freistadt

mit Alexandra Schneider



15. Oktober, 20.00 Uhr – LINZ – Moviemento

mit Alexandra Schneider



16. Oktober, 20.00 Uhr – INNSBRUCK – Leokino

mit Alexandra Schneider



16. Oktober, 20.15 Uhr – WIEN – Filmcasino, Kinostart-Premiere und Lesunm

Ursula Strauss liest Lieblingstexte von Christine Nöstlinger



18. Oktober, 16.00 Uhr – WIEN – Filmcasino

mit Alexandra Schneider, Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz

Moderation: Stefan Grissemann (profil)



19. Oktober, 18.00 Uhr – BADEN – Cinema Paradiso

mit Alexandra Schneider und Christiana Nöstlinger

– Gartenbau Kino - Premiere mit Alexandra Schneider, dem Filmteam und Protagonist:innen Moderation: Katja Gasser (ORF) In Kooperation mit ORF & Kurier – Filmhaus Kino Preview anlässlich des 90. Geburtstags von Geburtstag Nöstlinger – Kiz Royal mit Alexandra Schneider, Moderation: Nina Bedlivy In Kooperation mit dem Grazer Frauenrat – Kino Freistadt mit Alexandra Schneider – Moviemento mit Alexandra Schneider – Leokino mit Alexandra Schneider – Filmcasino, Kinostart-Premiere und Lesunm Ursula Strauss liest Lieblingstexte von Christine Nöstlinger – Filmcasino mit Alexandra Schneider, Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz Moderation: Stefan Grissemann (profil) – Cinema Paradiso mit Alexandra Schneider und Christiana Nöstlinger 20. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Votiv Kino

mit Alexandra Schneider und Catharina Rosenauer (Buchstabenfabrik)

Moderation: Julia Schafferhofer



27. Oktober, 20.00 Uhr – WIEN – Admiral Kino

mit Alexandra Schneider

Moderation: Sophie Rendl (Frauendomäne)



6. November, 18.00 Uhr – KREMS – Kino im Kesselhaus

mit Alexandra Schneider



8. November, 16.00 Uhr – WAIDHOFEN – Filmbühne

mit Alexandra Schneider



24. November, 19.30 Uhr – SALZBURG – Das Kino

mit Alexandra Schneider

In Kooperation mit "Fräulein Flora"

Der Kinofilm zeigt auch die privaten Seiten der Star-Autorin. © geyrhalterfilm

Gefeiert wird Nöstlinger mit einer ausgiebigen Kinostart-Tour, die u.a. in (Montag, Gartenbau Kino), Graz (Mittwoch), Linz (Donnerstag) oder Innsbruck (Freitag) stoppt, In Wien gibt‘s dazu am Freitag im Filmcasino ein besonderes Highlight: "Ursula Strauss liest ihre Lieblingstexte von Christine Nöstlinger".