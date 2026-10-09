"James Bond" macht Pub auf

Der frühere James-Bond-Darsteller Daniel Craig ist einem Bericht zufolge unter die Pub-Besitzer gegangen.

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Der 58-jährige Engländer kaufte sich laut der Londoner "Times" bei dem "Horseshoe" (Hufeisen) in Clerkenwell, nördlich der Londoner City, ein. Das urige Lokal wird demnach schon seit 36 Jahren von einem Paar betrieben, das nun in Pension geht. Vorbesitzerin Pauline Tucker zufolge treibt im Keller sogar der Geist eines einstigen Henkers namens Gilbert sein Unwesen.

Craig, dessen Eltern und Großeltern schon einen Pub betrieben haben, lässt sich davon aber nicht abschrecken. Man könne dem Gespenst ja mal ein Getränk spendieren, scherzt er dem Bericht zufolge am Tresen sitzend. Er und seine beiden Geschäftspartner würden das Geschäft, an dessen Standort schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts die traditionellen englischen Biersorten Ale und Bitter ausgeschenkt werden, nun erst einmal renovieren lassen wollen.

"Man wird mich hier freitagabends sehen können"

Trotzdem soll es kein Lokal für die Schickeria werden, betonte Craig in dem Gespräch mit der "Times". "Natürlich würden wir uns freuen, wenn auch schicke Leute zu uns kommen und ein bisschen Geld liegen lassen. Aber darum geht es nicht. Unser Ziel ist es, dass sich jeder den Besuch bei uns leisten kann und niemand Hemmungen haben muss, durch die Tür zu kommen", so der frühere 007-Darsteller.

Wenn das "Horseshoe" nach dem Umbau öffnet, könnten Bond-Fans mit etwas Glück auch ab und an eines ihrer Idole zu Gesicht bekommen. Das zumindest stellte Craig in Aussicht, obwohl dessen Berühmtheit schon lange kein normales Ausgehen mehr erlaubt. "Man wird mich hier freitagabends sehen können", so der Filmstar.