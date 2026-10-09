Vorsicht auf Straßen
Winter kommt! Eisregen und 70cm Schnee in den Alpen
Wer am Abend in den Alpen unterwegs ist, muss mit schwierigen Bedingungen rechnen. In höheren Lagen schneit es teils stundenlang, besonders betroffen sind die französischen Alpen und das Schweizer Wallis.
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Regional werden bis zu 70 Zentimeter Neuschnee erwartet. In Tirol verschärft sich die Situation am Abend, da der Schnee stellenweise in Eisregen übergehen kann. Das sorgt für spiegelglatte Fahrbahnen, wovon auch der Bereich rund um den Brenner betroffen ist.
Neuschnee und Eis auf Fahrbahnen
In tieferen Lagen reicht die Abkühlung meist nicht für Schneefall aus. Hier dominiert nasses und kaltes Herbstwetter mit überwiegendem Regen. Für Urlauber sowie Autofahrer bedeutet das eine deutliche Umstellung auf winterliche Straßenverhältnisse in den Bergen.
Vorhersagen und Straßenlage genau prüfen
Reisende auf dem Weg in die Alpen oder auf der Rückreise sollten die aktuellen Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Speziell bei Fahrten am Abend empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Wettervorhersage und die Straßenlage. Je nach Verlauf kann es rund um den Brenner zu zusätzlichen Behinderungen kommen.
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