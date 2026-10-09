oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Vorsicht auf Straßen

Winter kommt! Eisregen und 70cm Schnee in den Alpen

Phillip Platzer
von
Ein Mann räumt mit einer Schneefräse eine verschneite Straße im Winter in Puchenstuben.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Ein Tiefdruckausläufer bringt kräftige Niederschläge in die Alpen. Während in den Bergen Neuschnee fällt, droht auf Straßen wie am Brenner gefährliches Glatteis durch Eisregen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer am Abend in den Alpen unterwegs ist, muss mit schwierigen Bedingungen rechnen. In höheren Lagen schneit es teils stundenlang, besonders betroffen sind die französischen Alpen und das Schweizer Wallis.

Auch interessant

Trump: Ehefrau Melania nennt ihn "Sir"

BMW weigert sich, AFD-Mann Dienstauto zu stellen

Live aus Berlin: »Verstehen Sie Spaß«

Regional werden bis zu 70 Zentimeter Neuschnee erwartet. In Tirol verschärft sich die Situation am Abend, da der Schnee stellenweise in Eisregen übergehen kann. Das sorgt für spiegelglatte Fahrbahnen, wovon auch der Bereich rund um den Brenner betroffen ist.

Neuschnee und Eis auf Fahrbahnen

In tieferen Lagen reicht die Abkühlung meist nicht für Schneefall aus. Hier dominiert nasses und kaltes Herbstwetter mit überwiegendem Regen. Für Urlauber sowie Autofahrer bedeutet das eine deutliche Umstellung auf winterliche Straßenverhältnisse in den Bergen.

Vorhersagen und Straßenlage genau prüfen

Reisende auf dem Weg in die Alpen oder auf der Rückreise sollten die aktuellen Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Speziell bei Fahrten am Abend empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Wettervorhersage und die Straßenlage. Je nach Verlauf kann es rund um den Brenner zu zusätzlichen Behinderungen kommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Streit zwischen USA und China spitzt sich zu

Taube erschlagen: 3.900 Euro Geldstrafe

Winter kommt! Eisregen und 70cm Schnee in den Alpen

Zwei Tote bei Horror-Crash im Morgengrauen

Dachte an Anschlag: Ukrainischer Star-Journalist in Wien festgenommen

Wirbel um Heidis Topmodel-Siegerin

6 Monate Ukraine-Krieg: Experte Dubowy im Interview

ICE-Pannenbericht enthüllt: keine WCs, Passagiere im Tunnel verirrt

Großer Nachschub für Grippe-Impfung im Anmarsch

Carmen Geiss verrät Details über ihr Millionenvermögen