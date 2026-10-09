Live aus Berlin: »Verstehen Sie Spaß«

''Starmania 22' mit Josh. und Lili Paul-Roncalli in der Jury', 'Ebenfalls neu: Ein Wechsel-Jury-Platz und ORF-Publikumsvoting bereits ab der ersten Sendung am 4. März.' Die Vorfreude auf das Showevent des Jahres im ORF wächst: Insgesamt 3,4 Millionen 'Starmania'-Fans waren im Vorjahr via ORF 1 live dabei, mit im Schnitt 28 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12-29 Jahre war 'Starmania 21' vor allem bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Hit. Nun verspricht 'Starmania 22' dem Publikum ab Freitag, dem 4. März 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 1 einmal mehr beste Unterhaltung. Insgesamt 28 Bewerberinnen und Bewerber haben den Sprung auf die größte Bühne des Landes geschafft. Je 14 Neo-'Starmaniacs' sorgen damit bei den ersten beiden Sendungen für emotionale Fernsehmomente - charmant begleitet von 'Starmania'-Host Arabella Kiesbauer und kommentiert von Ö3-Star Philipp Hansa, der auch Infos zu den 'Starmaniacs' beisteuert. Die Namen der jungen Talente bleiben vorerst geheim, die Frage, wer ihre Leistungen beurteilt - teilweise - auch, denn nur zwei der drei Jurymitglieder haben einen Fixplatz: Erfolgssänger und 'Amadeus'-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli werden durch eine wöchentlich wechselnde Größe aus der österreichischen Musikszene unterstützt.Im Bild: Lili Paul-Roncalli. SENDUNG: ORF eins - FR - 04.03.2022 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Hans Leitner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

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