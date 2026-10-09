Live aus Berlin: »Verstehen Sie Spaß«

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Show. Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, meldet sich "Verstehen Sie Spaß?" mit einer neuen Live-Ausgabe zurück. Gastgeberin Barbara Schöneberger begrüßt im Berliner Studio prominente Gäste, die selbst auf die versteckte Kamera hereingefallen sind oder als Lockvögel bei den Streichen im Einsatz waren. Dazu gibt es zahlreiche neue Spaßfilme, in denen ahnungslose Prominente und Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen überrascht werden. Mit dabei sind unter anderem Simone Thomalla, Heino Ferch, Horst Lichter, Lili Paul-Roncalli und Feuerwehrmänner aus Grimma. Kristo Ferkic sorgt bei einer Kräuterwanderung für Aufregung, indem er vermeintliche Vergiftungserscheinungen zeigt. Jimmy Hartwig bringt Heino Ferch bei einem Hütchenspiel ins Schwitzen, während Horst Lichter mit einem völlig neuen Look überrascht. Im Circus Roncalli sorgt Massimo Sinató gemeinsam mit Hund Willi für Chaos bei Lili Paul-Roncalli. Und in Grimma geraten Feuerwehrmänner bei einem vermeintlichen Kalender-Shooting ordentlich ins Schwitzen – ohne zu ahnen, dass Barbara Schöneberger hinter dem Streich steckt.