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Live aus Berlin: »Verstehen Sie Spaß«

Blonde Frau in glitzerndem Kleid steht überrascht auf einer bunten TV-Show-Bühne.
© SWR/Benno Kraehahn
Barbara Schöneberger begrüßt Lili Paul-Roncalli & Co.
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Show. Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, meldet sich "Verstehen Sie Spaß?" mit einer neuen Live-Ausgabe zurück. Gastgeberin Barbara Schöneberger begrüßt im Berliner Studio prominente Gäste, die selbst auf die versteckte Kamera hereingefallen sind oder als Lockvögel bei den Streichen im Einsatz waren. Dazu gibt es zahlreiche neue Spaßfilme, in denen ahnungslose Prominente und Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen überrascht werden. Mit dabei sind unter anderem Simone Thomalla, Heino Ferch, Horst Lichter, Lili Paul-Roncalli und Feuerwehrmänner aus Grimma. Kristo Ferkic sorgt bei einer Kräuterwanderung für Aufregung, indem er vermeintliche Vergiftungserscheinungen zeigt. Jimmy Hartwig bringt Heino Ferch bei einem Hütchenspiel ins Schwitzen, während Horst Lichter mit einem völlig neuen Look überrascht. Im Circus Roncalli sorgt Massimo Sinató gemeinsam mit Hund Willi für Chaos bei Lili Paul-Roncalli. Und in Grimma geraten Feuerwehrmänner bei einem vermeintlichen Kalender-Shooting ordentlich ins Schwitzen – ohne zu ahnen, dass Barbara Schöneberger hinter dem Streich steckt.

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''Starmania 22' mit Josh. und Lili Paul-Roncalli in der Jury', 'Ebenfalls neu: Ein Wechsel-Jury-Platz und ORF-Publikumsvoting bereits ab der ersten Sendung am 4. März.' Die Vorfreude auf das Showevent des Jahres im ORF wächst: Insgesamt 3,4 Millionen 'Starmania'-Fans waren im Vorjahr via ORF 1 live dabei, mit im Schnitt 28 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12-29 Jahre war 'Starmania 21' vor allem bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ein Hit. Nun verspricht 'Starmania 22' dem Publikum ab Freitag, dem 4. März 2022, live um 20.15 Uhr in ORF 1 einmal mehr beste Unterhaltung. Insgesamt 28 Bewerberinnen und Bewerber haben den Sprung auf die größte Bühne des Landes geschafft. Je 14 Neo-'Starmaniacs' sorgen damit bei den ersten beiden Sendungen für emotionale Fernsehmomente - charmant begleitet von 'Starmania'-Host Arabella Kiesbauer und kommentiert von Ö3-Star Philipp Hansa, der auch Infos zu den 'Starmaniacs' beisteuert. Die Namen der jungen Talente bleiben vorerst geheim, die Frage, wer ihre Leistungen beurteilt - teilweise - auch, denn nur zwei der drei Jurymitglieder haben einen Fixplatz: Erfolgssänger und 'Amadeus'-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli werden durch eine wöchentlich wechselnde Größe aus der österreichischen Musikszene unterstützt.Im Bild: Lili Paul-Roncalli. SENDUNG: ORF eins - FR - 04.03.2022 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Hans Leitner. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

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