Angstgegner wartet! Bayern fordern Augsburg im heißen Derby

Spannung pur in der Deutschen Bundesliga! Der FC Bayern München will in Augsburg seine Revanche, während Leipzigs Trainer Martin Demichelis vor dem Duell mit Adi Hütter extrem unter Druck steht.

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Deutschlands Seriensieger Bayern München steht am Samstag vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe beim schwäbischen Rivalen FC Augsburg (15:30 Uhr/live Sport24-Liveticker). Die Münchner kassierten in ihren vergangenen 47 Meisterschaftsspielen lediglich eine einzige Niederlage – und genau diese fügten ihnen die Augsburger am 24. Januar mit einem überraschenden 2:1-Erfolg zu. Bayern-Coach Vincent Kompany fordert volle Konzentration, während FCA-Trainer Manuel Baum eine mutige Marschrichtung mit maximaler Intensität ankündigt, um den Favoriten erneut zu ärgern.

ÖFB-Duell und Gregoritsch-Startelf-Rückkehr im Fokus

Im Mittelpunkt der Begegnung steht auch ein spannendes österreichisches Länderspiel-Duell. ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch, der in dieser Saison bereits drei Treffer erzielte, steht nach seinem Bankplatz im Januar vor der Rückkehr in die Augsburger Startformation und trifft direkt auf seinen Nationalteam-Kollegen Konrad Laimer. Baum fordert von seinen Schützlingen, in jeder Sekunde Balldruck zu erzeugen und wie die Wahnsinnigen zu sprinten, um den Bayern den Spielaufbau zu zerstören.

Demichelis unter Zugzwang und Nagelsmann im Hintergrund

Deutlich mehr Brisanz birgt die Situation bei RB Leipzig vor dem Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt und ÖFB-Erfolgscoach Adi Hütter. Leipzigs Cheftrainer Martin Demichelis rangiert nach nur zwei Siegen aus vier Spielen mächtig unter Druck, gibt sich vor dem richtungsweisenden Duell jedoch gelassen. Laut aktuellen Medienberichten stünde Ex-DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits als Nachfolger parat, sollte die Führungsetage der Sachsen bei einer weiteren Niederlage die Reißleine ziehen.