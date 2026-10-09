Trump: Ehefrau Melania nennt ihn "Sir"

Donald Trump erzählte bei einem Auftritt, dass ihn seine Frau Melania mit "Sir" angesprochen habe. Die ungewöhnliche Anrede wurde zum Gesprächsthema – und löste zahlreiche ironische Kommentare aus.

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Bei einem Auftritt am 7. Oktober 2026 sprach Donald Trump zunächst über Veganer. Plötzlich kam er auf seine Frau zu sprechen und zitierte sie mit den Worten: "Sir, tun Sie mir einen Gefallen."

Der Mitschnitt des Auftritts wurde vom Account Acyn auf X verbreitet und unter anderem von BuzzFeed aufgegriffen. Innerhalb kurzer Zeit verbreitete sich die Szene im Netz. Statt über Trumps Ausführungen zu Veganern diskutierten viele User über die auffallend förmliche Anrede seiner Ehefrau.

"Sie nennt ihn Sir?", fragte ein Nutzer verblüfft. Andere machten sich über die Formulierung lustig. Ein Kommentar spielte darauf an, ob Melania ihren Mann vielleicht vor oder nach dem Ausstellen einer Rechnung so anspreche.

Trump und seine berühmten "Sir"-Geschichten

Die Reaktionen hängen auch mit einem bekannten Muster in Trumps Reden zusammen: Immer wieder erzählt der US-Präsident Anekdoten, in denen Menschen ihn mit "Sir" ansprechen und ihm überschwänglich danken.

Der CNN-Faktenprüfer Daniel Dale hatte bereits 2019 darauf hingewiesen, dass solche Geschichten häufig nicht belegt seien. Auch die neue Anekdote über Melania sorgte deshalb für Spott. Ein User kommentierte sinngemäß, nun seien Trumps "Sir"-Geschichten endgültig als erfunden entlarvt.

Ganz neu ist die Verbindung zwischen Melania und der ungewöhnlichen Anrede allerdings nicht. Schon bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania im Jahr 2020 hatte Trump eine ähnliche Geschichte erzählt. Late-Night-Moderator Seth Meyers machte sich damals darüber lustig und meinte, Melania sage wohl eher etwas wie "Du schon wieder?" zu ihrem Mann.

Eine Stellungnahme der First Lady zu den aktuellen Reaktionen lag zunächst nicht vor.

So begann die Liebesgeschichte der Trumps

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Kennengelernt hatten sich Donald und Melania Trump 1998 während der New Yorker Fashion Week. Die gebürtige Slowenin war damals 28 Jahre alt und besuchte eine Party im Kit Kat Klub, zu der sie eine Freundin eingeladen hatte. Donald Trump war zu diesem Zeitpunkt 52.

In ihrer Autobiografie erinnerte sich Melania an die erste Begegnung: Trump sei an ihren Tisch gekommen und habe sich mit den Worten "Hi, I'm Donald Trump" vorgestellt.

Ihr erstes Date fand laut dem Bericht im angesagten New Yorker Lokal Moomba statt. Rund einen Monat später flog Trump sie in seinem Privatjet nach Palm Beach.

Im April 2004 machte er ihr einen Heiratsantrag mit einem Diamantring im Smaragdschliff. Am 22. Jänner 2005 heirateten die beiden in Palm Beach. Gefeiert wurde auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago.

2006 kam Sohn Barron zur Welt – Donald Trumps fünftes Kind.