Goldenes Ehrenzeichen für Resetarits-Brüder

Bürgermeister Ludwig: "Sie haben die Öffentlichkeit mitgestaltet und dabei stets auf Qualität, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung gesetzt"

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Lukas und Peter Resetarits sind am Freitag mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet worden. "Sie haben die Öffentlichkeit mitgestaltet und dabei stets auf Qualität, Haltung und gesellschaftliche Verantwortung gesetzt", betonte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die beiden Brüder prägten über Jahrzehnte das kulturelle und mediale Leben in Wien maßgeblich mit.

Lukas Resetarits © Zeidler

Künstler Lukas Resetarits habe "mit Schärfe, Witz und sprachlicher Präzision" Generationen erreicht. "Sein künstlerisches Wirken war immer auch Ausdruck kritischer Zeitgenossenschaft und einer tiefen Verbundenheit mit Wien", sagte Ludwig. Peter Resetarits bezeichnete der Bürgermeister als einen Journalisten und Moderator, der den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den Medien Gehör verschafft habe.

Zwei Brüder

Lukas Resetarits wurde 1947 in Stinatz geboren und kam 1951 mit seiner Familie nach Wien. Ab den 1970er-Jahren war er unter anderem bei den "Schmetterlingen" und der Kabarettgruppe Keif tätig. 1977 folgte sein erstes Soloprogramm, dem bis 2025 insgesamt 30 Programme folgten. Große Popularität erlangte er auch als Schauspieler, etwa als Major Kottan.

Peter Resetarits © ORF

Peter Resetarits wurde 1960 in Wien geboren. Noch während des Studiums der Rechtswissenschaften begann er beim ORF, später prägte er Formate wie "Am Schauplatz", "Am Schauplatz Gericht", "Ein Fall für Resetarits" und "Bürgeranwalt".